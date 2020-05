Béchar : 40 personnes déclarées guéries

40 personnes déclarées guéries du coronavirus viennent de quitter l’hôpital Toutrabi-Boudjemâa de Béchar, après y avoir été soumis au protocole médical.

Une nouvelle tant attendue et très bien accueillie par la population, après que la situation pandémique locale eut à enregistrer ces derniers temps une augmentation vertigineuse des cas de personnes déclarées positives au coronavirus.

Pour rappel, Bechar enregistre actuellement 163 cas déclarés positifs au test PCR et avait vu l’accroissement du nombre en l’espace d’une semaine où 13 cas puis 28 cas avaient été enregistrés.

Une situation qui n’était pas sans inquiéter aussi bien les responsables locaux de la santé que les habitants de la ville, mais qui, en raison des multiples campagnes de sensibilisation et du respect des mesures de prévention et du confinement sanitaire, a connu une certaine stabilité, puisque depuis quelques jours, la situation connaît une stabilité. Après les récentes mesures d’allègement du confinement partiel instauré à travers le territoire de la wilaya et au même titre que les autres régions du pays, une certaine prise de conscience de la part de tous demeure visible, en dépit bien sûr de certaines légères réticences, appelées à disparaître avec le temps.

Ramdane Bezza