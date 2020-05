Ouargla : Le renforcement de l’accompagnement psychologique souligné par des praticiens

Le renforcement de l’accompagnement psychologique du personnel soignant, en première ligne de la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19) à Ouargla, a été souligné par des praticiens et cadres locaux du secteur, au vu de son importance «cruciale».

Cet accompagnement «doit être renforcé» afin de réduire les pressions professionnelles auxquelles ils sont exposés, notamment les troubles anxieux et la peur de l’infection ainsi que l'isolement social, ont-ils affirmé hier à l’APS.

Le chef du Département d'épidémiologie et de médecine préventive à l'Etablissement public de santé de proximité (EPSP) d’Ouargla, Fouad Mohammadi, a mis l’accent sur la nécessité de «généraliser les soins psychologiques» au profit de l’ensemble des médecins et paramédicaux concernés, notamment en cette période de pandémie de Covid-19. Selon M. Mohammadi, la peur de l'infection par le virus qui inquiète les équipes médicales et paramédicales pendant leur travail, en plus des conséquences négatives de l'isolement sanitaire, notamment le fait d'être loin de la famille et des proches, figurent parmi les grands défis pour eux. Des praticiens, dont des paramédicaux et psychologues exerçant au niveau de l'Etablissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf à Ouargla, ont exhorté les responsables du secteur à renforcer les soins psychologiques nécessaires afin de réduire le stress pendant et en dehors du travail. Ils ont insisté sur l’importance de généraliser la prise en charge psychologique pour toucher le plus grand nombre possible de cette catégorie qui s'attelle à intensifier ses efforts contre cette pandémie, au regard de la hausse du nombre de cas confirmés dans la wilaya. Ceci, d’autant plus que cette augmentation a contraint les responsables de cette structure de santé à recourir à d'autres services, tels celui de l’ORL, afin d'atténuer la pression sur le nouveau service des urgences médicochirurgicales, consacré au Covid-19. D’autres praticiens au même établissement ont évoqué l’insuffisance d’équipements de protection, ce qui les met mal à l'aise. Pour sa part, Hacina Khemissat, spécialiste en psychologie clinique et consultante à l’EPSP de la circonscription administrative de Touggourt (160 km d’Ouargla) estime que «la relation entre le corps et l'âme est une relation solide et étroite», précisant que la santé mentale fait partie de la santé humaine en général. Pour elle, la peur peut contribuer à affaiblir le système immunitaire chez l’homme, tout en entraînant un risque accru d'infection par le virus, signalant que le stress et l'impact de la distanciation sociale, affectent négativement le psychique des praticiens, nécessitant une intervention urgente afin de fournir un soutien moral. Mme Khemissat a révélé qu'au moins 30 éléments du personnel soignant ont bénéficié de séances supervisées par la cellule de soutien et d'accompagnement psychologique de l’EPSP de Touggourt, sur les techniques de gestion du stress causé par la crise de Coronavirus, ainsi que de la manière de transformer les pensées négatives en pensées positives. Le coordinateur de la wilaya des Sciences Médicales (National Elite of Medical Sciences - NEMS), Mohamad Sohaib Telli, a fait savoir que le numéro vert (30-30), lancé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans le cadre de la lutte contre Covid-19, enregistre environ 100 appels par jour. En dépit des appels «non sérieux», la cellule d'écoute chargée de la supervision de ce service, avec la contribution des membres du bureau local de NEMS, s'efforce toujours de fournir aux citoyens des conseils sur les moyens de prévention de ce virus ainsi que les questions liées à la prise en charge psychologique, a-t-il noté.