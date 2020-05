Tizi Ouzou : 1.300 prélèvements analysés

Près de 1.300 diagnostics du Covid-19 ont été effectués par le laboratoire de diagnostic de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou depuis son entrée en fonction il y a de cela un peu plus de trois mois, a indiqué hier le coordinateur de ce laboratoire, le docteur Toufik Djerboua. S’exprimant sur les ondes de la radio locale, Toufik Djerboua, a fait savoir que le laboratoire de diagnostic de l’UMMTO qui est équipé de matériels de dernier cri a pu relever le défi non seulement de se lancer dans cette opération de diagnostic du Covid-19 mais aussi et surtout à réussir dans cette mission demandant beaucoup de patience et de vigilance tant qu’elle requiert la mise en place d’importantes mesures de sécurité et de prévention. «Nous sommes très satisfaits d’avoir relevé ce pari», s’est-il réjoui non sans rendre un vibrant hommage aux responsables de l’Institut Pasteur d’Alger qui ont fortement contribué à la mise en fonction de ce laboratoire. L’invité de la radio a signalé que le laboratoire de diagnostic du Covid-19 de Tizi-Ouzou est le premier laboratoire, après l’IPA, au niveau national à se lancer dans cette mission d’analyse des prélèvements. Selon Toufik Djerboua, les prélèvements testés au niveau de ce laboratoire proviennent dans leur écrasante majorité du CHU Nedir-Mohamed et des EPH de la wilaya, notamment ceux de Tigzirt, Azazga et Azeffoun. Le laboratoire a également analysé quelques prélèvements acheminés à partir des wilayas limitrophes, à savoir Bejaia et Boumerdès, a-t-il encore souligné, en faisant savoir que le nombre de prélèvements acheminés quotidiennement au laboratoire à partir du CHU Nedir-Mohamed et les EPH de la wilaya pour analyse oscille entre 10 à 120 prélèvements. Les résultats des analyses des tests effectués sont rendus le même jour de leur traitement, a en outre rappelé le coordinateur du laboratoire non sans démentir les informations ayant fait état de l’arrêt des activités de ce laboratoire. «C’est faux, le laboratoire n’a à aucun moment cessé de fonctionner», a-t-il noté en reconnaissant toutefois qu’une opération d’entretien et de maintenance des équipements a été menée et cela n’a engendré qu’un léger cumul de 24 h dans le traitement des prélèvements. Le coordinateur de ce laboratoire a appelé la population à persévérer dans l’application stricte des mesures de prévention contre cette pandémie, à savoir le respect de la distanciation physique, le port de la bavette ou masque et le lavage des mains avec du savon ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique. Bel. Adrar