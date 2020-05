Wilayas aux taux d’infection les plus élevés : Lancement d’enquêtes épidémiologiques

Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP), le Pr Lyes Rahal, a annoncé le lancement d’enquêtes épidémiologiques dans les wilayas enregistrant les taux d’infection au Covid-19 les plus élevés. «Le Conseil scientifique a proposé au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, de procéder à une enquête épidémiologique dans dix wilayas enregistrant le plus grand nombre de cas de contamination au Covid-19», a déclaré à l’APS, M. Rahal, également membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie.

«Nous avons enregistré une baisse dans le nombre quotidien de décès (entre 6 et 8) par rapport au début de la pandémie. Cependant, certaines wilayas continuent à enregistrer des taux élevés en termes de nouveaux cas de contamination (entre 8 et 12 wilayas), comparées

aux autres régions du pays, ce qui explique l’intérêt porté par le Comité à cet aspect, à travers le lancement d’une enquête sur la propagation de la pandémie dans ces régions»,

a-t-il soutenu.

Parmi les aspects qui seront étudiés au titre de cette enquête et dans le cadre de la stratégie tracée en matière de lutte contre la pandémie dans les wilayas concernées, le Pr Rahal a cité en particulier «les personnes contacts des cas confirmés», notant qu’il s’agit du principal objectif ciblé par l’enquête dans le suivi des nouveaux cas enregistrés dans ces régions.

L'expert a annoncé le lancement, en début de cette semaine, de ces enquêtes menées par des équipes qui procèderont à un travail minutieux sur le terrain, affirmant qu'après l'évaluation des résultats obtenus à l'issue de ces enquêtes, des rapports sur la situation épidémiologique seront présentés au ministre de la Santé. A cet effet, il a imputé les facteurs de propagation de cette pandémie au niveau de ces wilayas de manière plus importante que d'autres au «non-respect des mesures préventives, notamment la distanciation sociale, le port de bavettes, l'hygiène des mains et le respect du confinement».

Concernant le traitement, le Pr. Rahal a fait savoir que «l'Algérie a adopté, depuis le 23 mars dernier, en application des recommandations du Conseil scientifique, un protocole

thérapeutique basé essentiellement sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, en sus d'autres médicaments à l'instar d'anticoagulants, de corticoïdes et de la vitamine C».

Outre le placement de certains patients sous respirateurs artificiels, d'autres moyens ont été utilisés, après une meilleure connaissance des caractéristiques virologiques du nouveau coronavirus, avec la formulation de recommandations destinées aux différents établissements hospitaliers assurant la prise en charge des patients atteints de Covid-19 à ce sujet.