Inde : Des victimes de la catastrophe de Bhopal succombent au coronavirus

Des victimes de la fuite de gaz meurtrière dans la ville indienne de Bhopal, en 1984, meurent désormais du coronavirus après avoir enduré, durant des années, les conséquences de l'une des pires catastrophes industrielles au monde. Un nuage toxique s'était échappé d'un réservoir de l'usine de pesticides du groupe américain Union Carbide, tuant sur le coup 3 500 personnes dans cette ville du centre de l'Inde.

Dans les années qui ont suivi, quelque 25 000 autres sont décédées. Aujourd'hui, ces victimes représentent une proportion significative du nombre de personnes décédées du nouveau coronavirus à Bhopal : au moins 20 sur 45, selon les chiffres du gouvernement.

Pour les militants et les familles, le nombre s'élèverait même à 37. Les militants accusent le gouvernement d'avoir abandonné les victimes de la catastrophe, très vulnérables au coronavirus en raison de leur santé fragile. Pour le Haut-commissaire à la santé de Bhopal, Faiz Ahmed Kidwai, «un seul cas de patient refusé est avéré».

Le directeur du département chargé des victimes de cette tragédie, Ved Prakash, a déclaré à l'AFP qu'un dépistage thermique est désormais effectué sur les victimes de la catastrophe présentant des symptômes du virus ou étant vulnérables.

Mais pour lui, elles devraient plutôt «être dépistées» car «quand elles présentent des symptômes, il est trop tard». «Le système tout entier s'est effondré et les plus vulnérables le payent de leur vie», déplore-t-il.