Palestine : Réouverture de la mosquée al-Aqsa

La Mosquée Al-Aqsa a rouvert ses portes tôt dimanche matin après plus de deux mois de fermeture en raison du nouveau coronavirus, ont rapporté des médias.

Peu après 3h00 du matin (01h00 heure algérienne), des premiers fidèles, le visage barré de masques sanitaires, ont pu pénétrer dans l'enceinte de l'Esplanade située dans la vieille ville d’El-Qods, en prévision de la prière d'El-Fajr.

Des dizaines de fidèles sont entrés en chantant : «Dieu est grand, nous protégerons al-Aqsa par notre âme et notre sang» et ont été accueillis par le directeur de la mosquée al-Aqsa, cheikh Omar Kiswani, qui les a félicités pour leur patience. La mosquée a fermé ses portes en mars dans le cadre de mesures visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Après la propagation de l'épidémie, la mosquée al-Aqsa avait été fermée par le Waqf mais les fidèles avaient été autorisés à prier en plein air, sur l'esplanade située à El-Qods-Est, partie orientale de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967.