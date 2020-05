AFFAIRE KOUNINEF : Tarek-Noah devant le juge instructeur

Cette nouvelle présentation s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’instruction judiciaire dans cette grande affaire de corruption. Les frères Réda, Abdelkader, Karim et Tarek-Noah Kouninef, placés le 24 avril 2019, sous mandat de dépôt , pour «non-respect des engagements contractuels», «trafic d’influence sur des fonctionnaires publics», «corruption et détournement de foncier», suite aux enquêtes menées par la section de recherches du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger, propriétaires du groupe KouGC, spécialisé notamment dans le génie civil, l’hydraulique et le BTP, et toutes les autres personnes soupçonnées dans cette affaire à caractère économique seront convoqués prochainement par le procureur de la République et le magistrat instructeur.

L’instruction judicaire se penche sur des contrats et projets du groupe KouGC, dans les secteurs des travaux publics, hydraulique, génie civil, forage pétrolier, agroalimentaire, téléphonie mobile, fibre optique, immobilier et transport .

Neila B.