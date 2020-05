Tamanrasset : Caravane de solidarité au profit des habitants des zones enclavées

Initiée en étroite collaboration entre les services du commerce des wilayas de Ghardaïa, Ouargla, El Oued et Laghouat et des acteurs locaux, cette caravane acheminait quelque 165 tonnes de produits de large consommation qui seront distribués au profit des nomades et la population des régions frontalières de l’extrême sud de la wilaya, a indiqué le wali de Tamanrasset, lors de l’accueil de cette caravane.

L'initiative de solidarité contribuera à l’amélioration des conditions de vie de la population de ces zones enclavées, a souligné M. Djilali Doumi.

Les représentants de la société civile de Tamanrasset ont salué cette action de solidarité lancée au profit des habitants des zones enclavées.