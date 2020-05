Ghardaïa : Deux hectares de brousse et roseauX ravagés par un incendie

Aussitôt déclenché, des équipes de la Protection civile ont été dépêchées sur les lieux pour circonscrire le feu, protéger les palmeraies et les habitations avoisinantes ainsi que les réseaux de distribution de gaz et d'électricité traversant la zone, a indiqué la même source, ajoutant que les éléments de la Société Algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG) sont également intervenus pour couper l’alimentation en gaz et électricité des habitants de la région.

Cet incendie dont l’origine reste inconnue, a été totalement maîtrisé après l'intervention d’une quarantaine de sapeurs-pompiers et d’une quinzaine d’engins équipés de lances et engagés durant cette opération qui a duré plus de cinq heures, a détaillé à l’APS le responsable de la cellule de communication de la PC, le lieutenant, Lahcene Seddiki.

Les agents de la Protection civile ont trouvé d’énormes difficultés pour maîtriser le feu attisé par les vents violents qui se sont abattus sur la région, a-t-il fait savoir, précisant que des éléments de la Protection civile sont restés sur place pour éviter que le feu reprenne.

Le wali de Ghardaïa, Boulem Amrani accompagné des membres de la commission de sécurité de la wilaya se sont déplacés sur place pour superviser les opérations d’extinction du feu. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer l’origine de cet incendie.