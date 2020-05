Trafic de drogue : Importante saisie de kif et de comprimés psychotropes

Les efforts des services de la Sûreté nationale dans la lutte contre les réseaux spécialisés dans le trafic de drogue ont donné des résultats satisfaisants avec la saisie de quantités importantes de stupéfiants et l’arrestation de plusieurs trafiquants inondant le marché de différentes substances dangereuses en provenance du pays voisin. Lors des dix derniers jours, les éléments de la police judiciaire de la Direction générale de la Sûreté nationale ont résolu deux importantes affaires de trafic de drogue, l’une à Béchar et l’autre à Alger, et procédé à l’arrestation de cinq individus impliqués. Dans la wilaya de Bechar, région frontalière avec le Maroc, les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya ont mis la main sur près de 81 kilogrammes de kif traité, indique un communiqué de la DGSN. Cette quantité a été saisie chez deux présumés trafiquants de drogue faisant partie d’un réseau transnational. L'opération est intervenue suite à l'exploitation de renseignements faisant état d'un réseau criminel activant à la frontière ouest du pays et de l'imminente introduction par ses membres d'une grande quantité de drogue sur le territoire national.

Les procédures de recherche et d’investigation entamées par les éléments de la police ont donné lieu à l’interpellation de deux présumés trafiquants, âgés de 30 ans. Les policiers ont récupéré deux paires jumelles de vision, un véhicule de tourisme et une motocyclette qui servait à prévenir les transporteurs de drogue à la vue des services de sécurité.

Les mis en cause ont été déférés devant le parquet pour détention, transport et stockage illégaux de drogue dans le cadre d'une bande criminelle organisée, contrebande avec utilisation de moyens de transport mobile et contrebande à un degré de danger pouvant menacer la sécurité, l'économie nationale et la santé publique, indique un communiqué.

A noter par ailleurs que, toujours à Bechar, une quantité de 500 kg de kif traité chargée à bord d'un véhicule tout-terrain a été interceptée par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire dans la localité frontalière de Béni Ounif relevant de la 3e Région militaire.

À Alger, les services de la Sûreté de daïra d’El Harrach ont procédé de leur côté à l’arrestation de trois individus en possession de pas moins de 400 comprimés psychotropes et d’une somme d’argent s’élevant à 35.000 DA, issue de la vente des barbituriques.

Tout a commencé lorsque les services de police ont reçu un appel faisant état de la présence d’un jeune revendeur de drogue écoulant la drogue à l’intérieur d’une villa en cours de construction. Agent de sécurité de son état, le présumé trafiquant s’est immédiatement débarrassé, à la vue des policiers, d’un sachet de plastique contenant les psychotropes et a pris la poudre d’escampette. Mais quelques minutes plus tard, il sera appréhendé et conduit au poste de police pour interrogatoire. Les investigations ont permis par ailleurs d’interpeller deux autres complices.

Présentés devant le procureur de la république près le tribunal d’El Harrach, le présumé trafiquant a été placé en détention provisoire tandis que les deux complices ont été mis sous contrôle judiciaire.

Mohamed Mendaci