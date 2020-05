Béjaïa : Les plages prises d’assaut

Malgré le confinement partiel imposé à travers la wilaya et l’appel au respect strict des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, les citoyens ont pris d’assaut, ce week-end, les plages du littoral. Sous un beau soleil, plusieurs familles se sont baignées dans les plages de Boulimat, Saket mais aussi à Tichy, Aokas et Souk El Tenine. Et les baigneurs n’observaient aucune distanciation sociale et ne portaient pas de masque. La saison estivale n’est encore qu'à ses débuts et les communes n’ont pas entamé les préparatifs pour accueillir les estivants à partir du 1er juin. Les citoyens soulignent que les enfants ne peuvent plus supporter d'être cloitrés plus longtemps à la maison et qu'un peu de distraction ne leur fera que du bien en cette période. De leur côté, les hôteliers n’attendent que le signal de l’ouverture de la saison estivale pour relancer leur activité tout en prenant en compte le dispositif sanitaire exigé durant cette période de pandémie du coronavirus. Certes en attendant l’ouverture officielle de la saison, les communes côtières doivent impérativement entamer les préparatifs par le nettoiement des plages, la disponibilité de l’éclairage public, la réparation des chaussées et surtout garantir une plage propre avec une entrée gratuite et une meilleure sécurité pour les estivants. En attendant l’amélioration de la situation sanitaire, plusieurs mesures préventives seront certainement instaurées avec l’interdiction des soirées artistiques dans les hôtels et sur les plages, mais aussi l’interdiction des locations des appartements privés aux estivants. Pour l’heure, le dispositif n’est pas encore installé bien qu’entre l’enthousiasme des hôteliers et la prudence des médecins, les baigneurs ont déjà pris d’assaut les plages.



M. Laouer