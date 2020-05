Saison estivale à Aïn Taya : Lancement des opérations d’aménagement et de nettoyage de cinq plages

Cinq plages dans la commune d'Ain Taya (Alger-est) connaissent de vastes opérations de nettoyage et d'aménagement, dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, a-t-on appris samedi auprès du service de la santé, de l'hygiène et de la protection de l'environnement de la même commune, à savoir «Deca Plage», «Surcouf» (deux plages : les Flots bleus et Cité des martyrs), El kef ou «Kef El Araâr» et les Tamaris, et ce dans le cadre des «préparatifs habituels» pour la prochaine saison estivale, a précisé M. Mohamed Ratni, vice-président de l'APC d'Ain taya, chargé de la santé, de l'hygiène et de la protection de l'environnement. Selon le même responsable, les travaux réalisés au niveau de ces plages consistent en l'aménagement des entrées des plages et des passages pour piétons et véhicules, le nettoyage des plages de déchets solides rejetés par la mer au cours des derniers mois, en sus de l'aménagement des sièges des unités de la Protection civile, de la Sûreté nationale et de l'administration de la plage relevant de la commune.

«Deca Plage» est la seule plage dotée d'un parking d'une capacité de 89 places, géré par l'Etablissement de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU), les autres plages étant dépourvues de parkings, car situées au sein d'agglomérations, a-t-il fait savoir, précisant, dans le même contexte, que les services de la commune «n'ont délivré aucune autorisation pour l'exploitation de parkings à proximité de ces plages».