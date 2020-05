Site AADL de Retba à Constantine : La livraison au deuxième semestre

La livraison des logements, reportée à plusieurs reprises, est programmée pour le deuxième semestre de l’année en cours. Sur place, le chef de l’exécutif a pris connaissance des travaux de pose des réseaux d’énergie électrique avec un taux de réalisation approchant les 86 %. Pour le raccordement au gaz naturel, des problèmes techniques retardent la pose des 800 m de tubes devant relier la canalisation de distribution publique au site.

M. Saci a insisté pour que les délais soient respectés afin que les souscripteurs puissent bénéficier de leurs appartements avant la fin de cette année. Le wali a également visité des chantiers de réalisation de structures d’accompagnement consistant en des établissements scolaires et un siège de Sûreté urbaine. Il convient de rappeler que le premier délai de livraison annoncé était le mois de juin 2016 pour un premier quota de 2 000 unités.

Au mois de mars de l’année passée, le directeur général de l’AADL s’était rendu à Retba à l’invitation des autorités locales et s’était engagé à ce qu’une première tranche soit livrée en été. De son côté, l'ancien ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait avancé que les logements devaient être prêts avant la fin de l’année en cours.

Il faut également mentionner que la pandémie de coronavirus et le ralentissement des chantiers qui en a résulté ont compliqué la situation. Pour rappel, le pôle intégré de Retba comprend 201 blocs consistant en 21 tours de 14 étages, 94 bâtiments de neuf étages et 86 bâtiments de 5 étages. Il est également pourvu de huit écoles primaires, quatre établissements d’enseignement moyen, trois lycées, ainsi que de deux mosquées, d’une bibliothèque municipale, d’un siège de Sûreté urbaine et d’une maison de jeunes.

I. B.