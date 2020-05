Rencontres cinématographiques de Béjaïa : «Project’Heurts» lance un appel à films pour sa 18e édition

Béjaia se prépare aux rencontres cinématographiques (RCB), qui sont programmées la rentrée sociale prochaine, si le risque de propagation du nouveau coronavirus est, d’ici-là, évacué.

En prévision, l'association cinématographique «Project'Heurts» lance un appel à films, en vue de cette 18e édition, prévue du 19 au 24 septembre 2020 à Béjaïa. Selon ce qui a été annoncé dans un communiqué de presse par l’organisateur, «les dates et la forme de cette édition peuvent être modifiées selon l’évolution de la situation sanitaire». La même source indique que «malgré la situation sanitaire, les organisateurs, les RCB restent conscients de l’importance d’inscrire cet acte culturel dans la continuité». Ainsi, ces rencontres tant attendues par les amoureux du septième art regroupent à chaque édition un minimum de trente films qui sont projetés durant les Rencontres qui prennent la forme d’une semaine cinématographique riche en projections et en débats. Ils permettent aux cinéphiles, et au public d'une manière générale, d'être en contact direct avec les réalisateurs et les acteurs pour enrichir leur savoir, mais aussi pour renouer avec la culture du cinéma, perdue dans notre société avec le temps, notamment où les nouvelles technologies ont remplacées les salles de cinéma. L’édition passée avait pu réunir, pour rappel, 32 films, en présence de certains des réalisateurs. Pour cette année, l’appel est destiné aux producteurs et réalisateurs de films produits entre 2019 et 2020 et qui veulent participer à cette 18e édition. Il leur est possible de se manifester, par mail (programmationrcb20@gmail.com) avant le 25 juin prochain un lien de leur film à l’adresse déjà mentionnée.

Le communiqué précise que le président de l’association Prokect’Heurts, Samir Abdelbost, «présidera cette édition et s’appuiera sur la nouvelle direction artistique mise en place, qui sera dirigée par le Dr Latifa Lafer, qui a beaucoup travaillé aux RCB lors des précédentes éditions ; elle sera épaulée par son conseiller artistique, le talentueux Nabil Djedouani, qui lui aussi connaît un peu la maison pour avoir déjà participé à quelques éditions. A l’instar des éditions précédentes, ajoutent les organisateurs, le directeur technique, Hakim Abdelfettah, est maintenu à son poste.

Kafia Ait Allouache