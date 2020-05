Note de lecture, Comment je vois le monde, d’Albert Einstein, éditions Flammarion 2009 : Un recueil de sagesse

Qui n’a pas entendu parler d’Albert Einstein, de ses grandes découvertes ? Ce génie solitaire était aussi un homme d’une humanité exemplaire, partisan de l’entente entre les peuples, observateur attentif du monde.

L’ouvrage «Comment je vois le monde» est un essai politique et philosophique dont une première édition avait paru aux Etats-Unis en 1949, avant que d’autres éditions paraissent ensuite, intégrant des articles rédigés entre 1930 et 1935 et jusqu’en 1958. Ce document rend compte des grandes questions sur lesquelles ce scientifique souhaitait s’exprimer en public : la lutte contre le national-socialisme, le judaïsme, la religion et la science, la culture morale, l’éducation, son admiration pour quelques éminentes personnalités comme George Bernard Shaw, Bertrand Russel… Il traite de problèmes scientifiques majeurs, parmi lesquels la théorie de la relativité restreinte et généralisée, la mécanique de Newton, l’influence de Maxwell… Autant de sujets qui ont poussé ce savant à s’interroger sur la vérité scientifique et sur la responsabilité de l’homme de science face à l’histoire. C’est un essai philosophique qui compte une vingtaine de chapitres. Le physicien fait également une description simplifiée des théories de la relativité restreinte et de la relativité générale, en multipliant les aphorismes.

Le quotidien «Le Monde», en association avec Flammarion, propose de découvrir un florilège de textes particulièrement révélateurs de sa vision du monde, du sens qu’il lui donne, autrement dit un ouvrage qui reflète l’image d’une personnalité jetée dans la tourmente des passions politiques, de l’histoire contemporaine. Ce savant a subi le sort qui a été réservé aux grands hommes de son acabit. C’est que leur caractère et leur manière de concevoir les choses apparaissent devant le public complètement défigurés. Empêcher que ce sort soit réservé à ce brillant homme de science, tel est l’objectif de ce livre. Albert Einstein a foi en l’homme, en un monde d’entraide pacifique, en la haute mission de la Science. Ce document intervient en faveur de cette foi à une époque qui impose à chaque homme l’obligation d’examiner ses idées et ses sentiments. En voici quelques extraits : «Des idéaux ont suscité mes efforts et m’ont permis de vivre. Ils s‘appellent le bien, le beau, le vrai. Si je ne me ressens pas en sympathie avec d’autres sensibilités semblables à la mienne, et si je ne m’obstine pas inlassablement à poursuivre cet idéal éternellement inaccessible en art et en science, la vie n’a aucun sens pour moi. Or, l’humanité se passionne pour des buts dérisoires.

Ils s’appellent la richesse, la gloire, le luxe». «Puis-je commencer par une profession de foi politique ? La voici : l’Etat est fait pour les hommes et non pas les hommes pour l’Etat.

On peut dire la même chose pour la science que pour l’Etat. Comme mission la plus importante de l’Etat, je vois celle de protéger l’individu et de lui offrir la possibilité d’épanouir sa personnalité créatrice». «Je suis convaincu que les hommes supérieurs qui, par leurs travaux, tracent le chemin du progrès, ne serait-ce que dans un cercle limité, partagent le même idéal. Mais ils ont peu d’influence sur l’évolution politique. Il semble presque que ce domaine, qui règle le sort des nations, soit inévitablement livré aux hommes sans frein et sans sentiment de responsabilité». Un livre à conseiller à ceux qui souhaitent en savoir plus sur la vision du monde d’un homme reconnu pour être un génie de son époque. Alors que bon nombre des textes contenus dans ce recueil datent des années trente, il est impressionnant de voir combien ils trouvent un écho des décennies plus tard.

M. Bouraib