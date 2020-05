Grand angle : Grain de sable

La Maison-Blanche, qui avait dans un premier temps annoncé, à la mi-mars, qu’elle renonçait, en raison de l’épidémie, à réunir en personne les chefs d’Etat et de gouvernement du G7 (Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) et préférait s’en tenir à un format par visio-conférence, a changé d’avis et veut les accueillir en chair et en os pour un sommet qui pourrait se tenir en ce mois de juin. Toutefois, l’idée du président américain n’est, semble-t-il, pas dénuée de calculs. Donald Trump, qui espère succéder à lui-même le 3 novembre prochain, voudrait, entre autres, réaliser un coup médiatique qui améliorerait sa cote de popularité auprès des américains. En effet, un sommet sur ses terres avec des dirigeants bien présents peut lui donner un coup de pouce et un atout supplémentaire qu’il ne manquera pas d’exploiter. Le président américain, qui excelle dans le marketing politique et sait mettre à profit la moindre opportunité pour attirer les projecteurs sur sa personne, n’ignore pas les dividendes politiques qu’il pourrait tirer d’un tel évènement. La présence physique des dirigeants des pays les plus puissants du monde constituerait, donc, un argument électoral pour faire taire ses détracteurs, d’autant que, de l’avis de nombreux observateurs, sa gestion de la pandémie du Covid-19 a été catastrophique et risquerait de lui coûter cher lorsque le moment des comptes électoraux sera venu. Et pour cause, à ce jour, les Etats-Unis ont payé le plus lourd prix au coronavirus. On y compte plus de 100.000 morts et 1,7 million de cas de contamination, et la pandémie est loin d’avoir été circonscrite. Mais le plan de Trump est d’ores et déjà contrarié et a de fortes chances de ne pas voir le jour. En effet, si le Premier ministre britannique a convenu avec le président américain de «l’importance de réunir un G7 avec la présence des dirigeants en personne dans un avenir proche», les autres dirigeants n’ont pas fait montre d’un grand enthousiasme à l’idée de se rendre à Washington pour assister au sommet. Et si le président français n’a pas vraiment fermé la porte et s’est limité à conditionner sa participation à l’amélioration des conditions sanitaires, la chancelière allemande, elle, n’y va pas par quatre chemins pour décliner l’invitation. De quoi faire rager le président américain, surtout si les autres dirigeants européens décident de suivre la décision de Mme Merkel. Autant dire que le refus de la chancelière, même signifié poliment, ne va pas améliorer ses relations, déjà difficiles et marquées par des désaccords de fond, avec le président américain.

Nadia K.