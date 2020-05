Bechar : Le bureau de l’Académie de la société civile installé

Le bureau de wilaya de l’Académie de la société civile vient d’être installé à Béchar et comprend treize membres, dont son président, le professeur Manouni Nourredine qui y voit une structure entièrement vouée à la concrétisation de projets sociaux, éducatifs, culturels et économiques conformément à son statut. Elle devra tout d’abord œuvrer, aussi bien au niveau local que national, dans le sens d’une stratégie d’intervention et de formation au niveau des associations en vue d’en promouvoir leurs actions. La feuille de route de l’Académie met notamment en exergue certaines priorités, dont la nécessité d’œuvrer pour le retour des potentialités intellectuelles du pays exerçant à l’étranger et d'un rassemblement des forces actives, entre innovateurs, compétences locales et chercheurs universitaires dans une optique de promotion des domaines scientifique et social, entre autres. Les objectifs fixés par cette institution s’inscrivent également dans le cadre d’une véritable action sociétale visant essentiellement une contribution efficace dans toute action œuvrant pour l’amélioration des conditions sociales du citoyen. Il s'agit de parvenir à une responsabilisation de ce dernier dans divers domaines éducatif, relationnel, environnemental. A ceci s'ajoute la promotion des valeurs de la citoyenneté et de l’amour de la patrie loin de toutes les considérations personnelles qui ne pourraient qu’engendrer éventuellement des discordes, mettant ainsi en péril les intérêts de tous.

Ramdane Bezza