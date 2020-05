Lutte contre la contrebande : Trois individus interceptés à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

Des détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont intercepté, vendredi dernier, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, trois individus et saisi un camion, trois véhicules tout-terrain ainsi que divers outils d'orpaillage, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont intercepté, le 29 mai 2020, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, trois individus et saisi un camion, trois véhicules tout-terrain et 106.560 unités de produits détergents destinés à la contrebande, ainsi que divers outils d'orpaillage», précise la même source. Dans un autre contexte, des Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen/2e RM, deux narcotrafiquants et saisi 40 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, (489.600) unités d’articles pyrotechniques à Ouargla/4e RM. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont mis en échec à Tébessa, Souk-Ahras, et El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande de 13.197 litres de carburants, alors que 55 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tébessa.