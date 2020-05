Réalisation de la gare routière de Birkhadem : Le wali d’Alger appelle à rattraper le retard

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé hier, lors d'une visite d'inspection de projets du secteur des Transports dans la capitale, à rattraper le retard accusé dans la réalisation de la gare routière de Birkhadem et à livrer le projet de réalisation d’un parking à étages dans la commune de Kouba avant septembre 2020, ont indiqué les services de la wilaya.

Concernant le projet de réalisation de la gare routière de Birkhadem, devant desservir les bus venant des wilayas de l'ouest du pays, le wali a ordonné de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour relancer le projet et rattraper le retard, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la wilaya d’Alger.

Quant au projet de réalisation d’un parking à étages dans la commune de Kouba, le wali d’Alger a insisté sur l’impératif de redoubler d’efforts pour livrer ce projet et le rendre opérationnel avant septembre prochain.

Par ailleurs, M. Cherfa s'est enquis, avec les membres de la délégation l’accompagnant, des mesures préventives mises en place par l’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger

(ETUSA) pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment la désinfection et la distanciation sociale entre les passagers.

Des mesures anticipatives qui seront maintenues, avec la reprise de l’activité de l’entreprise, une fois le déconfinement lever.