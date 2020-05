Session extraordinaire du FLN pour élire un nouveau SG : Redynamiser les structures du parti

Après le RND, c’est au tour du FLN d’élire un nouveau secrétaire général au même au endroit au Centre international des conférences d’Alger où s’est tenue hier à huis clos la réunion extraordinaire du Comité central du parti.

«La presse n’est pas conviée à couvrir l’événement», a fait savoir la préposée à la communication du parti. Un autre cadre du FLN confirme que les travaux ont été bel et bien engagés, mettant en relief la présence massive des membres du Comité central qui, malgré l’épidémie du coronavirus, ont afflué de toutes les wilayas.

«Le quorum est atteint pour élire en toute légalité un nouveau SG» a-t-il insisté. Le nouveau secrétaire général succédera à Mohamed Djemai qui s’est retiré, rappelle-t-on, quelques jours seulement avant sa mise sous mandat de dépôt le 21 septembre dernier pour destruction de preuves judiciaires et menaces par téléphone.

Cinq candidats sont en compétition, alors que l’expédition des affaires courantes a été assurée jusque-là par Ali Seddiki en tant que SG intérimaire. Il s’agit de Baadji Abou El Fadhel, Chara Bachir, Mohamed Salah Selougha, Djamel Benhamouda et Mustapha Kihilièche.

Le sénateur Abdelwahab Benzaim, qui a été lui aussi pressenti, n’a finalement pas déposé son dossier de candidature.

D’autres sources rapportent par ailleurs que le candidat Benhamouda a été empêché d’accéder au CIC, car suspecté d’être contaminé par le coronavirus, il aurait été transféré au CHU d’El-Kettar, les examens n’ayant rien révélé, il regagna aussitôt le CC où se sont poursuivis les travaux sur fond de tractations serrées et dans une atmosphère tendue.

La réunion s’est prolongée au-delà de 18h. A l’heure où nous mettons sous presse, les deux candidats Djamel Benhamouda et Baadji Abou El Fadhel sont les favoris, indique-t-on.

Celui qui sera élu aura la difficile mission de redynamiser les structures du parti qui a été sérieusement malmené dans le contexte des mutations politiques qu’a connues le pays l’année dernière.

Comme le RND, le FLN s’est retrouvé, lui aussi, au creux de la vague et cette formation a été largement décriée par le mouvement citoyen pour avoir servi de support politique au régime déchu.

Karim Aoudia