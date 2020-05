Fonction publique : Les horaires de travail fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques ont été fixés suite à la prorogation des mesures de confinement partiel à domicile prévue par le dispositif réglementaire relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) jusqu'au 13 juin 2020, a indiqué hier la Direction générale de la Fonction publique dans un communiqué. «Suite à la prorogation des mesures de confinement partiel à domicile prévue par le dispositif réglementaire relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) jusqu'au 13 juin 2020, les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques sont fixés du samedi 30 mai au samedi 13 juin 2020 du dimanche au jeudi comme suit.

- De 8h00 à 16h00 pour les personnels exerçant dans les wilayas soumises au confinement partiel à domicile de 17h00 à 7h00 du matin (Batna, Bejaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou-Arréridj, Tipasa et Ain Defla).

- De 8h00 à 16h30 pour les personnels exerçant dans les wilayas soumises au confinement partiel à domicile de 19h00 à 7h00 du matin ainsi que dans la wilaya de Saïda.

- De 7h30 à 15h00 pour les personnels exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued. Toutefois, les personnels exclus des mesures de confinement partiels à domicile ainsi que ceux disposant d'autorisation spéciale de déplacement pendant les heures de confinement demeurent astreints aux horaires habituels de travail prévus par la réglementation en vigueur», conclut le communiqué.