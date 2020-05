Espagne : Une ville teste ses habitants contre l’avis du gouvernement

Des milliers des près de 130.000 habitants de cette localité ont attendu sous le soleil pour se faire faire une prise de sang ou piquer le doigt afin d'en donner une goutte dans le cadre de cette étude de séroprévalence. Ces tests gratuits proposés par la mairie visent à connaître «l'état immunologique de la population» pour savoir qui «a été en contact avec le virus» et ainsi connaître «les dimensions et l'évolution de l'épidémie», a expliqué la municipalité dans un communiqué.

«Torrejَon est l'une des communes qui ont été les plus touchées pendant la pandémie», a souligné Pepa Soriano, la directrice de ce programme coordonné avec la région. «On ne peut ne pas faire cavalier seul sur ce sujet», a fustigé jeudi le ministre de la Santé, estimant qu'«il serait très contre-productif de faire la course pour voir quelle municipalité fait le plus ou le plus vite» et qu'«il ne doit y avoir qu'une seule stratégie de diagnostic» coordonnée nationalement.