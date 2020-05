Commentaire : Autisme

Décidément, le colonisateur ne parvient toujours pas à comprendre que le grand peuple de l’émir Abdelkader, qui a arraché sa liberté au prix de lourds sacrifices de ses enfants, n’est pas prêt à céder un seul pouce de sa souveraineté et, encore moins, à faire la moindre concession sur tous ses acquis, que Novembre glorieux a scellés à jamais dans la mémoire nationale.

Des acquis et des constantes inébranlables qui sont toujours là depuis 58 ans et que la France officielle donne l’impression de garder comme un os en travers de sa gorge, sans cesse à la recherche d’une mainmise sur les choix d’un peuple, plus que jamais engagé dans l’édification de la nouvelle Algérie, forte de ses institutions dans cette alliance qui lie de surcroît le peuple à l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’ALN.

Dans cette dynamique de l’espoir et de la sérénité retrouvés, la formidable mobilisation populaire émergeant du Hirak, qui s’en est allé conquérir le monde par son évolution pacifique, n’était pas hélas du goût de nos colonisateurs qui ne pouvaient dès lors plus jamais aspirer à l’ère de la rente, et encore moins espérer faire basculer l’Algérie, une et unie, dans la fitna, et encore moins aller dans le sens de l’atteinte au processus de l’État !

Sur ce plan, les choses sont parfaitement claires, et ce n’est certainement pas à coups de contrevérités que ceux qui gardent toujours une dent contre l’Algérie, qui a décidé de prendre son destin en main et ne considérer que l’intérêt de son peuple, parviendront à ébranler la volonté des Algériens d’aller vers des lendemains meilleurs. D’autant plus qu’ils sont le choix d’un peuple plus que jamais attaché à son armée, n’en déplaise à tous ceux, d’ici et de là-bas, dont les plans machiavéliques continueront à buter contre la citadelle de la souveraineté nationale.

Les critiques acerbes et sans fondement qui ciblent l’Algérie depuis un passé récent, par petit écran interposé, ne peuvent pas non plus l’écarter d’un choix économique libre et des décisions fortes du Président Abdelmadjid Tebboune de ne pas aller vers le FMI ni d’avoir recours à la planche à billets.

Des mesures de souveraineté et d’indépendance nationales qui font la fierté du peuple et vont dans le sens des objectifs assignés à la nouvelle Algérie, libérée de toute pression d’où qu’elle vienne et n’obéissant qu’aux intérêts de son peuple. L’Algérie, qui ne cédera pas de sitôt à ces tentatives de déstabilisation qui sont le produit de ceux qui n’ont pas encore appris la bonne leçon et restent sur le banc des mauvais élèves.

Plus que jamais, l’Algérie, fière de son formidable Hirak, de ses valeurs et de ses acquis, est déterminée à aller de l’avant, à préserver son unité, ses richesses et à faire de ses jeunes, maillon fort de son peuple, cette chaîne éternelle, pour perpétuer, à travers le temps et les générations, les acquis de la glorieuse Révolution de Novembre.

F. Zoghbi