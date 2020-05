Slimane Arradj, professeur de sciences politiques à l’université d’Alger : «Le repositionnement géostratégique de l’Algérie dérange»

Entretien réalisé par : Sami Kaidi

Slimane Arradj, professeur et doyen de la faculté de sciences politiques et des relations internationales d’Alger, analyse les évolutions dans sa sphère géopolitique.

El Moudjahid : Comment analysez-vous les derniers développements de l’actualité suite à la diffusion sur des chaînes de télévision françaises d’un documentaire sur l’Algérie ?

Slimane Arradj : Bien entendu, les nouvelles orientations de l’Algérie et sont repositionnement géostratégique sont incontestablement une source de crainte pour certaines puissances. C’est pour cela que ces parties exercent dans la propagande féroce et la provocation, par le biais des médias en faisant appel à des personnes qui ne représentent pas le peuple algérien et qui ont des orientations et bénéficient de financements. Or, ces agissements ont été décriés à l’unisson par les Algériens, gouvernement et peuple, qui ont vu, à juste titre, dans cette campagne haineuse, une volonté de porter atteinte à notre pays.



Quelle est votre lecture de ces derniers documentaires diffusés par des médias français ? Pourquoi ce timing ?

En effet, c’est une question extrêmement intéressante. Ces deux documentaires sont truffés d’approximations et reflètent une opération de diabolisation des revendications du hirak et d’institutions républicaines, telles que l’Armée nationale populaire. Ces documentaires visent, par ailleurs, à attenter à la stabilité du pays et à sa prospérité. Cependant, c’est peine perdue, car le peuple algérien est uni et extrêmement jaloux de sa souveraineté nationale. Personne ne dicte à l’Algérie ce qu’elle doit faire est le peuple est un garant du renforcement de ce principe. J’insiste sur l’importance du renforcement constant du front intérieur. C’est par ce biais que nous pourrons aller vers plus de succès sur la scène internationale, tout en renforçant notre voix.



L’Algérie est un pays pivot pour la stabilité de la région sahélo-saharienne. Comment évaluez-vous son action ?

L’Algérie est fidèle à ses principes. Le rôle de notre pays dans la région du Sahel a toujours été très important. La diplomatie algérienne s’est toujours impliquée pour la paix en étant exportatrice de stabilité. À cet effet, plusieurs accords de paix au Mali ont été signés à Alger. L’engagement de l’Algérie à soutenir les pays frères de la bande sahélo-saharienne au bénéficie exclusif de ces peuples avec qui nous partageons des liens historiques, religieux et parfois familiaux est constant. Le soutien aux pays voisins, entre autres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, s’inscrit dans la politique de bon voisinage. Ce qui ne manque pas de faire peur à ceux qui sont dérangés par le retour de l’Algérie.



Qu'en est-il des dernières évolutions en Libye ?

La situation en Libye est préoccupante. Plusieurs milices sèment la confusion, ainsi que la terreur. Par voie de conséquence, des puissances étrangères profitent de la situation pour entraîner ce pays dans le chaos au profit de leurs intérêts exclusifs. Pour sa part, l’Algérie est un défenseur inconditionnel de la solution politique, car c’est par le dialogue interlibyen que l’on pourra résoudre la crise, et non par la guerre. Dans ce sillage, il faut souligner que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé la disponibilité de l’Algérie à abriter ce dialogue pour un retour dans les plus brefs délais à la stabilité. Il ne faut pas oublier que certains pays font le suicidaire pari de la partition de ce pays, mettant ainsi en danger la stabilité de l’ensemble de la sous-région. S. K.