Enseignement supérieur : Les dates de soutenances de master et doctorat fixées

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organisera deux sessions, en juin et en septembre prochains, pour les soutenances de thèses de fin d’études Master et Doctorat.

Une instruction du département du Professeur Chitour a été, en effet, adressée aux établissements universitaires et porte sur l’organisation des sessions ci-dessus mentionnées. Les étudiants qui ont terminé leurs thèses et désirant les soutenir en juin auront le droit de le faire. Le même document a fixé le 10 juin comme date limite de dépôt pour cette première session.

La seconde session, celle de septembre, s’adresse, pour sa part, aux étudiants qui souhaitent reporter leurs soutenances. Leurs thèses dans ce cas là seront déposées entre le 1er et le 10 septembre. Les soutenances auront lieu selon les modalités adéquates.

Ces dernières consistent en le dépôt des thèses par voie électronique par l’enseignant encadreur ou l’étudiant. Un rapport indiquant l’acceptation de soutenir la thèse, dans les délais précisés plus haut, sera déposé en pièce jointe. Les dates des soutenances seront déterminées après la finalisation par l’administration des procédures légales.



Des mesures de précaution sont prévues



La présence physique est une condition sine qua non aux soutenances. Cependant, seuls les candidats et les membres du jury sont censés se retrouver à l’intérieur des salles de soutenance. L’observation stricte des mesures sanitaires de prévention est obligatoire en raison de la pandémie du Covid-19.

Le port du masque de protection et la distanciation sociale sont autant de règles à respecter. Les portes et les fenêtres des salles doivent rester ouvertes et l’organisation de réception ou toute autre forme de célébration est interdite. Cette décision vient mettre un terme à l’incertitude dans laquelle se trouvaient les étudiants en fin de cycle Master 2 et les Doctorants qui s’inquiétaient quant à leur sort à l’approche de la fin de l’année. Ces derniers ont lancé un appel au ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, afin de mettre en place des dispositifs adéquats pour finaliser leur travail. Les concernés ont suggéré d’activer les discussions à distance comme cela se fait dans plusieurs universités internationales, en particulier dans les circonstances sanitaires actuelles dans le but de sauver ce qui reste de l’année universitaire.

Déposant habituellement leurs mémoires de fin d’études vers le mois de mai, les étudiants de Master 2 s’interrogeaient sur les mesures qu’allait prendre le ministère, car après le dépôt des mémoires, l’évaluation du travail se fait à travers une soutenance qui se tient généralement en juin ou juillet.

Il convient de souligner que les étudiants de Master 2 ont terminé leurs études théoriques en janvier. Ainsi, leur graduation s’obtient via la note finale du mémoire. Cependant, et au vu du contexte actuel du pays, une autre session sera programmée en septembre afin de libérer ces jeunes étudiants en leur attribuant enfin leurs diplômes. Certains souhaitent passer le concours de doctorat et d’autres postuler pour un travail ou poursuivre des études à l’étranger.

Salima Ettouahria