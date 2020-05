Innovation et valorisation de la connaissance : Quand le savoir-faire algérien s’exprime

Le président de la République s’est récemment félicité de toutes les initiatives des jeunes qui constituent, selon lui, l’un des piliers de la relance industrielle de l’Algérie nouvelle, insistant sur la libération de ses énergies.

Dans ce même ordre d’idée, Abdelmadjid Tebboune a exhorté les start-up à accorder davantage d’intérêt aux besoins des hôpitaux et insisté sur la mise en place d’un nouveau modèle économique basé sur la connaissance et promouvant le génie habituel des Algériens.

D’autre part, et à l’occasion de la journée internationale des travailleurs, le chef de l’Etat a affirmé que «l’Algérie a besoin d’adopter la voie du savoir, du travail et des bonnes mœurs, seul et unique moyen pour assurer le progrès, l’indépendance et la stabilité du pays et lutter contre le chômage qui est l’ennemi de la stabilité et source de maux sociaux».

Dans ce même contexte, lors de la cérémonie de lancement, à Alger, de la chaîne thématique ‘‘El-Maarifa’’ dédiée à l’enseignement à distance, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a insisté sur la nécessité de faire parvenir, à titre gracieux et sans contrepartie, l’information et le savoir à l’ensemble des Algériens, où qu’ils soient dans le pays.

Par voie de conséquence, cette nouvelle orientation des pouvoirs publics s’est accompagnée, en cette période de pandémie, d’un incroyable sursaut innovant des entreprises et des établissements de recherche au profit de la nation. Les initiatives ce multiplient sur le territoire nationale et les projets, de plus en plus ambitieux, se comptent par dizaines, allant de l’élaboration de masques intelligents à la confection de tests sérologiques (PCR) en passant par la fabrication de passage de désinfection pour les hôpitaux.

Confortant cet élan, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a annoncé, mardi dernier, le lancement prochain d’un fonds d’investissement de pas moins de 1,2 milliard de DA pour le financement de start-up innovantes. Plusieurs institutions, dont les banques publiques participeront à ce fonds à hauteur de 100 millions de dinars pour chaque partie associée tandis que sa gestion sera confiée à l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques.

S’exprimant cette semaine sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chemseddine Chitour, a, de son côté, déclaré que l’Algérie de demain sera celle du savoir et de la modernité et affirmé que la crise sanitaire mondiale a réveillé le génie qui sommeillait chez les Algériens. «Tous ont essayé d’apporter une solution face à un ennemie commun. Les Algériens ont fait preuve d’un sens d’innovation déconcertant», s’est-il réjouit, ajoutant que «plus rien ne sera comme avant». Sur ce même registre, le Pr. Chitour a indiqué que les pouvoirs publics allaient investir dans l’homme, quelle que soit la santé financière du pays. «Nous allons donner les moyens à nos jeunes d’éclore afin de construire l’Algérie du futur», a-t-il soutenu, révélant, au passage, la création d’une ‘‘silicon valley algérienne’’ au niveau du campus de Sidi Abdallah, ce qui permettra, ainsi, aux jeunes étudiants de se lancer dans l'innovation, afin de donner une visibilité d'avenir à la nation.

Parmi les établissements appelés à être créés sur ce campus, on trouve des écoles de mathématique, de physique, d'informatique, d'intelligence artificielle, de robotique et d'un ensemble de matières pour y développer les technologies de pointe.

Enfin, du côté de l’ANP, l’école militaire polytechnique (EMP) de Bordj El Bahri (Alger) a entamé, selon le général Mohamed Saal, le développement de plusieurs projets scientifiques et la fabrication de matériaux de préventions aux normes internationales. Contribuant à l’effort national de lutte contre le Covid-19, cette école vient de réaliser un prototype de respirateur artificiel permettant d’assister les patients se trouvant dans un état de détresse respiratoire.

Sami Kaïdi