Confection de masques : Le bénévolat féminin se multiplie

La solidarité est toujours là. Elle ne faiblit pas. La guerre d’usure, arme fatale du virus pour semer la terreur partout, fait couler sans cesse le sang de la « solidarité » dans les veines des Algériens et des Algériennes afin de maintenir, tous les jours, l’élan du partage et de l’entraide, dans les moments difficiles. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, sans se lasser ou se décourager, empruntent de nouvelles pistes de secours et d’assistance. C’est leur manière de nourrir l’altruisme et le sens du devoir lors des épreuves. Les exemples ne manquent pas et se multiplient pour consacrer, dans tous ses états, la fibre solidaire. Yamina, sexagénaire d’Ain Témouchent , au même titre que toutes celles qui n’ont pas hésité à contribuer à la lutte contre le virus mortel, a défié à sa façon la pandémie en confectionnant pas moins de 75.000 bavettes chirurgicales. Cette mère d’enfants aux besoins spécifiques n’a pas trouvé mieux que de consacrer son temps à une bonne cause. A 64 ans, couturière de profession, elle a mis son savoir-faire et son métier au service de la prévention contre la Covid-19. Ses obligations d’épouse, de mère et de responsable d’une famille n’ont pas freiné sa détermination à marquer sa présence sur le terrain en cette période pénible. Cette dame ne se contente pas seulement de coudre les masques, devenus aujourd’hui barrières contre le coronavirus, mais utilise son sens artistique et son doigté pour donner une touche et une empreinte propres à elle. Elle choisit les couleurs en fonction des secteurs ou utilise de la broderie et des décorations spécifiques pour ceux qui vont convoler en justes noces. Yamina, comme beaucoup de femmes algériennes, s’inscrit dans de nombreuses initiatives citoyennes dans le cadre de la riposte contre cette pandémie.

Le bénévolat, une fois de plus, est au rendez-vous avec l’implication de toutes les couches de la société dans la lutte contre un virus pas comme les autres.

Samia D.