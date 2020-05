Produits alimentaires de base : La consommation en hausse à Médéa en mars et avril

La consommation de produits alimentaires de base a enregistré, à Médéa, durant les mois de mars et avril derniers, des hausses variant entre 48% et 74%, pour la semoule, et 41 et 50% pour la farine, comparativement au niveau de consommation enregistré en février, en raison du confinement sanitaire, selon les chiffres communiqués par la direction locale du Commerce.

Les quantités de semoule consommées, en mars, ont atteint 9.500 quintaux, avant d’augmenter à 18.000 quintaux, en avril, alors que les quantités consommées, en février, étaient de l’ordre de 2.500 quintaux, a-t-on révélé.

Pour ce qui est de la farine consommée au cours du mois de mars, la même source fait état d'une quantité de 22.000 quintaux, contre 13.000 quintaux, le mois d’avant, confirmant ainsi le maintien de la tendance haussière observée, dès la mi-mars, dopée par la croissance à des niveaux moins importants, toutefois, de la demande locale, a signalé la même source.

La hausse constatée pendant cette période s’explique, a-t-on affirmé, par la crainte d’une rupture de l’approvisionnement, après l’annonce de la mise en œuvre du dispositif de confinement qui a poussé les ménages à constituer des stocks de produits alimentaires, en particulier la semoule et la farine, pour faire face à cette situation inédite.

L’annonce de la suspension provisoire de certaines activités commerciales avait provoqué, au début du confinement, à partir de la mi-mars, une ruée sur ces deux produits de base, malgré l’approvisionnement régulier et permanent du marché en ces produits, a-t-on fait remarquer.

S’agissant de l’huile, du sucre et du lait pasteurisé, la direction locale du Commerce fait état d'une consommation moyenne de 100 quintaux/jour en huile et sucre, toujours au cours des mois de mars et avril, tandis que pour le lait pasteurisé, la consommation quotidienne était de 110.000 sachets d’un litre, ce qui représente, selon la même source, une consommation mensuelle globale de l’ordre de 2.860.000 sachets de lait, sans compter les quantités de lait cru, vendues au niveau des crémeries de la wilaya, et consommées également pendant cette période.