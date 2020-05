Commerce : L’ANCA appelle à la reprise de l’activité

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) appelle au retour des activités économiques et à l’ouverture des commerces en suspension, prévus dans le cadre des mesures de prévention contre l’épidémie du Covid-19.

En dépit du prolongement du confinement jusqu’au 13 juin, Hadj Tahar Boulenouar a indiqué à El Moudjahid que la réouverture des activités commerciales, qui sont à l’arrêt depuis deux mois et demi, vise à atténuer les charges et les difficultés sociales auxquelles font face les commerçants et les artisans, à protéger les entreprises et préserver les postes d’emploi.

Il a fait savoir à cette occasion que la réouverture des activités commerciales, dans le strict respect des mesures de protection et de prévention contre le coronavirus, ne devrait pas s’opposer ou entraver le processus de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Se montrant plus explicite, le président de l’ANCA a rappelé que plusieurs pays du monde qui enregistrent encore de nouveaux cas et des décès de coronavirus ont relancé les activités commerciales et mis en garde contre l’arrêt prolongé des activités économiques, qui pourrait avoir des répercussions terribles sur la production nationale. « Si la situation se poursuit, d’ici deux mois, on sera obligé de recourir à l’importation pour satisfaire les besoins nationaux », a-t-il soutenu.

Boulenouar a, cependant, relevé la nécessité de poursuivre les opérations de sensibilisation entamées par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile, dont l’ANCA, à travers l'ensemble du territoire national, mettant l’accent sur l’obligation de respecter les mesures barrières de protection et de prévention pour endiguer la propagation du coronavirus. Il insistera par ailleurs sur l’obligation du port du masque et du respect de la distanciation sociale, faisant part de la poursuite du travail de coopération avec les instances officielles et les associations de la société civile.

Le président de l’ANCA a saisi l’occasion pour annoncer la fabrication à partir du mois de juin prochain des masques de protection conformes aux normes requises en termes de sécurité et de protection. « La commission nationale des ateliers de couture relevant de l’ANCA procédera à la fabrication des masques de protection, avec possibilité de vente directe au niveau des magasins et commerces agréés avec un prix moyen de 30 DA», a précisé Boulenouar, ajoutant que ceci permettra de satisfaire les besoins en masques et de les rendre plus accessibles à tous.

Kamélia Hadjib