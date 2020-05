Relance de l’économie nationale : Les propositions de la CGEA

La pandémie coronavirus est venue fragiliser l’entreprise déjà en proie à des dysfonctionnements accentués par l’instabilité qu’a connue le pays durant l’année dernière. C’est ce qu’affirme la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes dans une lettre adressée à plusieurs ministères pour émettre une série de propositions visant à surmonter l’impact du Covid-19 sur l’économie nationale.

Saïda Neghza a fait savoir à cet effet que la CGEA adhère aux mesures décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Nous avons insisté sur la préservation de la santé de nos employés et le versement de leurs salaires par toutes les entreprises ayant la capacité de le faire», a-t-elle expliqué à El Moudjahid, ajoutant que face au Covid-19, l'organisation a initié une série d’opération d’aide et de distribution de denrées alimentaires, de bavettes, masques, solutions hydro-alcooliques et blouses et mis à la disposition des autorités un ensemble d’infrastructures sanitaires et hôtelières.

La présidente de la CGEA a salué la mesure de confinement et celle consistant à libérer 50% des travailleurs.

Elle a appelé à la promulgation d’un texte réglementaire de manière à encadrer la prise en charge des versements des salaires en totalité ou en partie avec des précisions sur la mise en congé exceptionnel et l’octroi de reliquats de congés ou d’anticipation de congés. «A présent, nous escomptons un dialogue régulier, sincère et objectif de sorte à permettre à l’entreprise d’évoluer dans un environnement de concurrence saine, transparente et équitable», a-t-elle noté.

La Confédération a émis une série de propositions en direction des ministères de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, des Travaux publics et des Transports, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et enfin des Finances. Ces propositions insistent sur l’importance de donner la priorité à l’entreprise nationale encourageant ainsi la production nationale. La CGEA suggère par ailleurs l’annulation des pénalités de retard induites par des motifs objectifs indépendants de l’entreprise et plaide pour le paiement des situations en attente et l’anticipation sur les situations non arrivée à terme au prorata des taux de réalisation et/ou des productions stockées. Aussi, l’organisation patronale propose la réintégration de l’avance forfaitaire et de l’avance sur approvisionnement pour tout type de projets et met l’accent sur le respect des délais des paiements des situations et avenants approuvés et le paiement différé sans oublier la nécessité d’exonération des obligations fiscales et parafiscales.

Pour la confédération, il est important de procéder, à ce titre, à l’amendement des cahiers de charges pour consacrer le mieux disant et le plafonnement de l’offre financière à un niveau qui ne saurait être inférieur à 20% et de réduire la tendance au recours ultérieur à des avenants, le plus souvent source de pratiques négatives. L’octroi de prêts bancaires à taux bonifié et l'exonération des intérêts durant une période de six mois ainsi que l’élargissement de l’octroi des grands marchés aux entreprises de taille moyenne à travers des mécanismes appropriés en guise de soutien à celles-ci figurent aussi parmi les propositions de la CGEA.

Cette dernière prône la création d’un Fonds pour venir en aide aux petites entreprises en difficulté et d’une cellule chargée de recevoir et de répondre aux doléances des opérateurs économiques.

Selon Mme Neghza, les propositions formulées par la confédération visent à contribuer à l’effort national de booster l’économie en cette situation de crise sanitaire, à préserver les postes d’emploi et à assurer un développement durable de l’entreprise.

«Ceci est dans une optique d’enclencher des réformes économiques audacieuses qui puissent nous mettre réellement sur la voie de la souveraineté économique nationale», a-t-elle conclu.

Kamélia Hadjib