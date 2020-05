Soumia Salhi, militante des droits de la femme : «Des ordonnances d’urgence pour l’éloignement du conjoint violent»

Dans cet entretien, Soumia Salhi, syndicaliste, militante des droits de la femme et ancienne présidente de l’Association pour l’émancipation de la femme, plaide pour l’éloignement du conjoint violent et le recours au bracelet électronique, comme mesures préventives d’urgence contre la violence conjugale.

El Moudjahid : De nombreux cas de féminicide ont été enregistrés, notamment durant le confinement sanitaire. Comment expliquez-vous l'évolution de la violence à l'égard de la femme ces dernières semaines ?

Soumia Salhi : Nous n’avons pas de données officielles sur les violences faites aux femmes durant cette pandémie. Notre rôle n’est pas d’élaborer des statistiques mais d’agir. On sent les drames et on appelle à la vigilance pour limiter les dégâts. Il appartient aux pouvoirs publics de donner les chiffres. Mais, par la presse, nous savons qu’il y a eu 16 féminicides depuis janvier 2020, dont 5 durant ce confinement. Nous savons que le monde entier s’inquiète parce que les conditions de confinement sont favorables à l’augmentation des violences contre les femmes. Le huis clos familial va donc naturellement favoriser les tensions et nous savons aussi que les espaces restreints en temps normal provoquent des conflits interpersonnels. Le confinement avec son lot d’anxiété, de stress, la peur des lendemains pour les familles sans ressources, sont des conditions qui génèrent des tensions où le conjoint, le père, le frère le fils, violents trouvent matière à agresser.

Si le confinement à domicile est une mesure de protection contre le Corona, cela tourne au cauchemar pour de nombreuses femmes. C’est pourquoi, dès le début du confinement, les militantes des droits des femmes, conscientes du problème, ont donné l’alerte, tout comme le SG de l’ONU qui exhorte les Etats à protéger les femmes et les jeunes filles à la maison, à prendre des mesures de prévention et à prévoir des mécanismes pour aider les femmes à s’en sortir.



Dans l'avant-projet de la Constitution, on évoque la protection de la femme contre toute forme de violence, l’accès des femmes victimes de violence aux structures d'accueil, aux dispositifs de prise en charge, et aux voies de recours. Un commentaire ?

L’avant-projet de la Constitution propose le maintien du pouvoir aux mains du président, au détriment de l'Assemblée des élus réduite à de la figuration. Pour une formulation prometteuse des libertés d'expression et d'organisation, le projet ne supprime pas les limitations de ces mêmes principes par la loi et il nous faudrait faire l’impasse sur ce qui se passe présentement. Il manque d'ailleurs la réaffirmation nécessaire des droits, à côté du droit à la vie, celle des autres droits naturels inaliénables : droit à la santé et aux soins gratuits, droit à l'instruction gratuite, droit à l'emploi pour tous et pour toutes et droit à un logement décent.



Quelles sont selon vous les dispositifs efficaces pour endiguer ce phénomène ?

S’agissant des dispositifs efficaces pour faire face à ce fléau, l’on peut citer la sensibilisation pour la promotion de la culture du respect afin de mettre fin aux discriminations et à l’apprentissage de la violence sexiste et combattre les stéréotypes qui donnent une image dégradée des femmes. Il faut également promouvoir la production culturelle qui éduque à l’égalité et impliquer les professionnels (santé, police, gendarmerie, justice) dans le but de rendre plus systématique le repérage des violences à l’encontre des femmes et leur prise en charge immédiate.

Il est nécessaire de produire des ordonnances d’urgence pour l’éloignement du conjoint violent et de recourir au bracelet électronique. Je cite également l’obligation de signalement, il faut agir contre les lenteurs dans le traitement judiciaire des cas de violences contre les femmes. Il faut des conditions objectives pour qu’une femme puisse déposer plainte, il faut avoir un travail, un logement, une bonne protection et une sécuritaire alimentaire.

Entretien réalisé par : Neïla B.