Violences contre les femmes : 18 femmes assassinées par leur conjoint depuis janvier

Le confinement à domicile a tourné au drame dans plusieurs foyers. Les féminicides ont enregistré une hausse inquiétante, depuis le début de l’année, notamment depuis l’entrée en vigueur du confinement sanitaire. Les violences à l’égard des femmes ont pris des proportions graves, notamment les violences conjugales.

Les chiffres sont édifiants : dix-huit femmes ont été assassinées dans plusieurs wilayas, la plupart par le conjoint ou l’ex-conjoint. Ces féminicides ont été en majorité commis par arme blanche et par arme à feu.

Des femmes ont été égorgées à Skikda, Oran, El Oued, Chlef et Saïda, par le conjoint à l’exception de Skikda, où la victime a été égorgée par son ex-mari. A Tébessa, une adolescente a été assassinée jeudi dernier, égorgée par son père alors que d’autres ont été battues à mort comme à Aïn Bessem dans la wilaya de Bouira, où une jeune femme de 32 ans, mère de trois enfants, a succombé à la violence des coups de poing que son mari âgé de 38 ans lui avait assénés. Un cas similaire à Tipasa : un autre homme, âgé de 30 ans, a assassiné sa femme, mère de ses enfants, de plusieurs coups de couteau mortels.

Selon les statistiques, deux femmes ont été tuées par arme à feu à Tlemcen et à Alger. Un père de famille de 60 ans a assassiné sa femme d’un coup de fusil de chasse avant de se suicider. A Bouzaréah, un policier a usé de son arme à feu également pour tuer sa femme, mère de quatre enfants, en lui tirant quatre balles.

A Relizane, il s’agit d’un matricide. Une jeune maman a succombé aux violents coups de couteau que lui a portés son propre fils. L’assassin, âgé de 25 ans, serait atteint de troubles psychiatriques, selon les témoignages de son entourage.

A Bejaia, une jeune fille de 17 ans résidant à Tazmalt, a échappé à une mort certaine. Elle a été poignardée de trois coups de couteau dans le dos par son cousin paternel âgé de 18 ans suite à son refus de l’épouser.



«Ce ne sont pas de simples faits divers.»



La violence à l’encontre des femmes et des enfants constitue, selon les experts, un grand problème de santé publique et une violation majeure des droits des femmes et des enfants. Le Réseau Wassila (coalition de plusieurs associations visant à une meilleure prise en charge et orientation de femmes et d’enfants victimes de toutes sortes de violences) a tiré la sonnette d’alarme. «Cette liste de meurtres de femmes n'est pas exhaustive car tous les crimes ne sont pas forcément annoncés dans la presse, mais cela nous permet tout de même d'alerter sur ce phénomène inacceptable. Ce ne sont pas de simples faits divers, mais les conséquences des sociétés patriarcales, de la toute-puissance des hommes qui s'octroient le droit de tuer les femmes parce qu'ils estiment qu'elles leur appartiennent», a dénoncé le réseau Wassila qui interpelle les autorités pour prendre les mesures nécessaires en vue de la prise en charge des victimes.

Une nette progression est constatée, ces dernières années. En 2019, pas moins de 7.183 affaires de violence à l’encontre des femmes ont été traitées par les services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, parmi lesquelles 5.133 cas de violence physique, 1.676 de maltraitance et 131 de harcèlement sur la voie publique.

Selon la même source, 3.775 femmes ont été violentées ou harcelées par leurs proches, notamment des conjoints.

Neïla Benrahal