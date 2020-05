Agriculture : Vers le raccordement des périmètres agricoles au réseau énergétique

Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Cherif Omari, a examiné, lors d'une rencontre avec le ministre délégué chargé de l’Agriculture Saharienne, Fouad Chehat, les moyens de raccordement des périmètres agricoles au réseau énergétique et les opportunités d'investissement dans le sud, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, M. Omari a insisté sur l'impératif d'accélérer la définition d'une vision claire et précise concernant l'utilisation de l'énergie dans le développement du secteur agricole notamment le raccordement des périmètres agricoles au réseau électrique et la délimitation des périmètres devant être alimentés en énergie renouvelable, note la source.

Entre autres questions évoquées lors de cette rencontre, l'investissement dans le Sud et les Hauts Plateaux et la détermination des assiettes foncières devant accueillir les grands projets d'investissement spécifiques à l'agro-industrie.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la récente rencontre ministérielle relatives à l'utilisation de l'énergie dans le développement de l'agriculture et des mesures opérationnelles, des cadres organisationnels devant accompagner la stratégie du secteur en matière d'investissement dans le Sud et les Hauts Plateaux, ajoute la source.

A cette occasion, le premier responsable du secteur a appelé les directeurs concernés à «l'impérative accélération de la définition d'une vision autour de l'utilisation de l'énergie pour le développement de l'agriculture, outre la détermination du foncier disponible actuellement pour le lancement de la réalisation de projets d'investissement», conclut le communiqué.