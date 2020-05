M. Belkacem HAOUCHE, Directeur des relations internationales et membre du conseil d’administration du Groupe suisse-allemand Terra Sola : «Le solaire, un gisement de croissance»

Entretien réalisé par : Farida Larbi

M. Belkacem Haouche milite inlassablement pour une industrie solaire algérienne indépendante et un transfert de technologie certifié et avec des mises à jour par les organismes internationaux.

En 2015, il avait adressé des rapports professionnels à des leaders mondiaux de l’énergie renouvelable pour faire obtenir à l’Algérie le principe de financement jusqu’à 4 milliards de dollars, sans aucun recours aux finances de l’Etat, de construire des infrastructures solaires photovoltaïques d’une capacité de 1000MW par an et des usines de construction de panneaux photovoltaïques qui deviendront la propriété du pays, avec un taux d’intégration de plus 80%, la création de 50.000 emplois, 10.000 PME et des startup, outre un fonds pour le soutien des PME et startup et un autre pour le soutien de la formation des élites universitaires algériennes.

Aujourd’hui, il ne désespère pas de voir l’Algérie saisir ces opportunités, a-t-il indiqué, notamment depuis «que le président Tebboune a insisté, en mars dernier, sur «la concrétisation d’une transition énergétique basée sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables de façon à répondre aux besoins de la consommation interne croissante». Belkacem Haouche est directeur des relations internationales et membre du conseil d’administration du groupe suisse-allemand Terra Sola. Il a réussi à inscrire l’Algérie parmi les pays du MENA à pouvoir bénéficier d’un programme de soutien aux initiatives d’énergie verte inscrites dans le cadre des recommandations des Nations unies en matière de développement durable.



El Moudjahid : Vous évoluez dans un écosystème mondial qui vous permet de disposer d’un angle de vision plus large quant aux énergies renouvelables. Comment voyez-vous la détermination de l’Algérie à privilégier l’énergie solaire dans sa transition énergétique ?

Belkacem Haouch : Je voudrais d’abord me féliciter de la volonté de l’Algérie d’accorder désormais plus que jamais un intérêt particulier à la transition énergétique qui constitue l’un des trois axes sur lesquels reposent la politique du président de la République et le Plan d’action du gouvernement, aux côtés du développement humain et de l’économie de la connaissance et du numérique.

L’énergie solaire est au cœur de cette transition avec l’objectif d’atteindre 16.000 mégawatts d'énergies renouvelables à l'horizon 2035. Aussi je suis enthousiasmé des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le sens où cette transition doit être basée sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables de façon à répondre aux besoins de la consommation interne croissante, suite à l’amélioration du niveau de vie du citoyen.

Il était temps et je suis de ceux qui considèrent que l’ Algérie est, en matière d’énergie solaire, un géant dormant avec une des meilleures radiations solaires dans le monde et les trois meilleurs champs solaires, avec l'Iran et la région de l'Arizona, aux États-Unis d'Amérique, alors que la production d'électricité du pays avec cette technologie est encore très faible et l'utilisation de l'énergie solaire limitée.



Quelles sont les raisons de ce retard alors que la politique énergétique qui privilégie l’énergie solaire ne date pas d’aujourd’hui ?

A mon avis, cela renvoie au débat sur le principe de la transition énergétique en Algérie. Cette transition avait souvent été retardée ou reléguée au second plan à un moment où la politique énergétique était axée essentiellement sur l’énergie fossile. Aujourd’hui, il y a nécessité de mettre en avant une démarche puisée du contexte actuel du marché et des technologies par le recours à l’énergie solaire photovoltaïque, non seulement comme moyen de réduction du gaspillage et de préservation des ressources énergétiques du pays, mais aussi comme gisement de croissance économique et de création d’emplois.

Je me réjouis à l’idée qu’aujourd’hui, à la faveur de ce qui a été énoncé dans le plan d’action du gouvernement, cette démarche soit là. Néanmoins, si celle-ci avait été mise en avant, l’Algérie aurait disposé depuis 2015 de sa propre industrie de l’énergie solaire et des revenus annuels nets générés par les seules exportations d'électricité, de l’ordre de 246 millions par an pour une perspective de près de 15 milliards de dollars sur 35 ans.



Quelle lecture faites-vous de la démarche du gouvernement et que va-t-elle changer aujourd’hui ?

Cette démarche gouvernementale nous offre cet avantage d’être puisée d’une stratégie globale en matière d’énergie renouvelable. Primo : la diversification des sources énergétiques à travers un programme de développement des énergies renouvelables permettant la production de 15.000 MW d’électricité à l’horizon 2035 dont 4.000 MW d’ici à 2024. Secondo : le changement du modèle énergétique de production et de consommation, le développement durable et la protection de l’environnement avec comme objectif l'exportation, la consolidation de la présence sur le marché énergétique et la relance des méga-projets d'exportation de l'énergie renouvelable.

Ce changement est important, car le système de production solaire était en décalage avec le système de consommation. Par exemple, la capacité de production nationale s’élève à près de 200 mW alors que le volume du marché algérien dépassait rarement les 5 mégawatts (mW). Cette nouvelle démarche privilégie pour la première fois en Algérie l’efficacité énergétique pour réduire drastiquement le gaspillage et préserver les ressources énergétiques du pays. Elle veut également s’inscrire dans le cadre d'une «stratégie de développement fondée sur des bases durables».

C’est, à mon sens, dans le souci d’efficacité énergétique que le gouvernement, conscient des nombreux gâchis enregistrés dans les années passées, développe aujourd’hui une stratégie macro-économique qui recommande l’élargissement du dispositif incitatif à l’investissement aux filières permettant la localisation de l’activité de production d’équipements et de composants dédiés à l’efficacité énergétique. A mon avis cette efficacité énergétique est d’autant plus importante que la durabilité est tributaire de choix réfléchis sur des technologies fiables et en conformité avec les normes internationales en évolution. Je voudrais encore une fois saluer cette démarche en ce qu’elle est assortie, sur un autre plan, de la décision de l’Etat de réhabiliter le conseil national de l’énergie, dont l’installation a été annoncée récemment par le Premier ministre. Cette haute instance aura le mérite d’apporter de nombreuses solutions, notamment par rapport à la difficile synergie entre les acteurs décideurs de la chaîne de valeurs de l’énergie renouvelable.



Pensez-vous réellement que pour une industrie solaire, le transfert de technologies est possible dans ce contexte mondial marqué par des visions de domination de pays leaders dans l’énergie solaire ?

Demander un transfert de technologie à un partenaire suppose que vous lui donnez une contrepartie équivalente à la valeur économique des brevets et de la propriété intellectuelle et industrielle de cette technologie. Aujourd’hui, tout se négocie. La place que pourrait avoir l’Algérie sur le marché et sa position géopolitique sont des atouts qui peuvent lui permettre d’accéder à ce transfert si elle met en avant une stratégie acceptée et conforme à l’ordre régional du marché. Auparavant ce transfert n’a jamais pu avoir lieu parce que des projets n’étaient pas non contenus dans une stratégie fiable et inscrite dans la durée aux yeux des détenteurs de la technologie.



Avec l’installation de la crise économique née de la pandémie Covid-19, l’Algérie pourra-t-elle négocier des partenariats B to B en ce moment de rareté des ressources de financement ?

Il est clair que si elle le décide, l’Algérie pourra recourir à un financement externe de ses projets d’énergie solaire.

Cette crise touchant le monde entier impactera automatiquement les systèmes mondiaux de financement. Autrement dit, ce financement sera demandé par nombre de pays frappés par cette crise, notamment ceux du MENA. Je ne pense pas que l’accès de l’Algérie puisse être aisé après le Covid-19.

Pour cela, je lance un appel aux pouvoirs publics pour faire face aux effets induits par cette mutation mondiale engendrée par la pandémie et sur la nécessité de se positionner dès maintenant en prévision de l’après-Covid-19. Pour ma part, je reste modestement à la disposition de mon pays pour me joindre à tout effort allant vers ce sens.



Quelle chance l’Algérie aura-t-elle de bénéficier du financement extérieur dans l’après-Covid-19 ?

L’Algérie a encore la chance de faire financer ses projets de l’énergie soleil en B to B sans aucune mobilisation de ses moyens financiers, à une condition qu’il y ait une démarche qui puisse s’inscrire dans un cadre macro-économique, et, donc, avec une garantie institutionnelle. Dans le cadre d’une réunion professionnelle avec les dirigeants de l’assureur allemand Allianz International SE, qui est le quatrième gestionnaire d'actifs au monde, nous avons évoqué, dans le contexte de l’actuelle crise économique née de la pandémie Covid-19, les possibilités de financement d’un méga-projet de l’énergie solaire en Algérie, si ce pays venait à le demander. Ils m’ont indiqué que cela est encore possible mais sera tributaire du poids, de la crédibilité et de la solvabilité du partenaire international étranger de l’Algérie.

Ce sont des exigences qui sont aussi en faveur de l’Algérie dès lors qu’un assureur d’une telle dimension est aussi garant de transparence, de traçabilité et de pérennité du projet. Je suis amené à vous expliquer les quelques contours de ces mécanismes, juste pour vous expliquer qu’en matière de transition énergétique, l’Algérie doit compter avec les acteurs mondiaux de la chaîne de valeurs de l’énergie solaire. Et cela explique fort bien, à mon avis, la nouvelle vision algérienne en la matière.

F. L.