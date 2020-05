LafargeHolcim : En tête de la notation Risques ESG de Sustainalytics

Sustainalytics, un des leaders mondiaux dans l’analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et dans la recherche et l’évaluation de la gouvernance d'entreprise, a publié sa dernière notation des risques ESG concernant LafargeHolcim. Sur les 101 entreprises de matériaux de construction analysées, LafargeHolcim s'est classée première. L'entreprise fait également partie du top 20 % des 12 000 entreprises évaluées, tous secteurs confondus. Le rapport Sustainalytics indique que l'entreprise présente un faible risque de subir des impacts financiers substantiels liés aux facteurs ESG, en raison de sa gestion rigoureuse des risques ESG potentiellement les plus importants. L'entreprise est particulièrement reconnue pour sa forte performance en matière de gouvernance d'entreprise et pour son amélioration dans chacun des sept domaines ESG de référence, ainsi que vis-à-vis des facteurs de gouvernance d'entreprise analysés. Selon ce rapport, les points forts de la gestion des risques ESG par LafargeHolcim résident dans les programmes d’éthique commerciale mis en œuvre à l’échelle mondiale, dans sa large gamme de produits et de services durables, et dans l’exploitation responsable des ressources, notamment pour la gestion de l’eau. Le score de LafargeHolcim pour l'évaluation des risques ESG en 2020 est de 19,5 sur une échelle de 0 à 100, une note de 0 indiquant un risque ESG négligeable. Les notes ESG de Sustainalytics sont classées selon cinq niveaux de risque : négligeable, faible, moyen, élevé et grave. En outre, LafargeHolcim a été reclassée au statut "Prime" dans la notation ESG de l'ISS émise en avril 2020. Ce statut est attribué aux entreprises qui satisfont à des exigences de performance absolues ambitieuses et réalisent une performance ESG élevée dans leur secteur. Par conséquent, les obligations et les actions négociables de la société répondent aux critères de l'investissement responsable. LafargeHolcim en Algérie est l’entreprise leader sur le marché des matériaux de construction : Agrégats, Ciments, Mortiers, Granulats, Bétons, Plâtres, Sacs, Logistique et Distribution avec deux cimenteries (M’Sila et Oggaz) et la cimenterie Cilas à Biskra en partenariat avec le Groupe Souakri pour une capacité totale de production de 11.5 Mt/an. L’activité Béton Prêt à l’Emploi opère sur 12 centrales à travers le pays pour une capacité de 1 mit/an. LafargeHolcim Algérie emploie 4200 emplois directs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en Algérie.