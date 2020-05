Office des établissements de jeunes de Tindouf : Large interactivité avec les programmes virtuels

Les jeunes parviennent ainsi à briser la morosité du confinement sanitaire imposé pour lutter contre la pandémie, et à poursuivre leurs diverses activités culturelles et de loisirs. Outre des spots de sensibilisation sur les risques de Covid-19, l'ODEJ diffuse via ses pages Facebook et Youtube une série d'activités culturelles et de divertissement, sous la supervision de ses cadres, et ce, en application des instructions du ministère de tutelle portant sur la continuité des activités des établissements de jeunes durant la période confinement, selon son directeur, Mokhtar Boumediène.

L'établissement organise des concours de dessin, de poésie, de psalmodie du Coran et autres, encourageant les jeunes à se lancer dans cette nouvelle expérience virtuelle.

L'espace bleu est exploité aussi par l'ODEJ pour répondre aux préoccupations des jeunes sur des questions d'ordre psychologique, à travers la mobilisation de conseillers et de psychologues à cet effet.

De nombreux jeunes approchés par l'APS ont salué l'initiative qui constitue pour eux une plateforme interactive virtuelle touchant à divers domaines et un espace de créativité et d'échanges de connaissances et d'expériences entre jeunes.