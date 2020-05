Subventions : Le poids du social

La conjoncture de crise que traverse le pays impose une politique budgétaire adaptée à ses capacités financières.

Par conséquent, l’impératif de soutenabilité des finances publiques, exprimé dans la démarche du gouvernement, s’étend logiquement à cette nécessité de normalisation des dépenses de l’Etat notamment les subventions sociales, une charge devenue insoutenable pour le Trésor.

Les orientations des pouvoirs publics, dans ce contexte de crise, sont guidées par conséquent, par l’objectif d’une gestion rationnelle et prudentielle des finances publiques, une préservation des réserves de change, et un ciblage étudié des subventions sur la base de critères prédéfinis.

Le ministre des finances, a fait part, dans ce sens, d’une étude en cours afin d’apporter des réformes devant aider à mettre en place un outil visant les familles aux revenus modestes.

M. Abderrahmane Raouya a précisé, par la même occasion, que les pouvoirs publics ont sollicité une aide technique de la Banque mondiale dans le but de mettre en œuvre, sur le court terme, un mécanisme de ciblage des familles à revenu modeste afin de rationaliser les dépenses publiques. Cette nécessité pour l’Algérie de revoir sa politique des subventions, et d’assainir ses dépenses publiques est vivement recommandée dans le contexte actuel du fait que les conséquences de l’effondrement des cours des hydrocarbures réduisent sensiblement la capacité de l'Etat à continuer à financer au même rythme qu'auparavant. Dans cette optique, les experts ont tiré la sonnette d’alarme dès le début de la crise pétrolière, en juin 2014, en alertant sur les risques qui pèseraient sur les finances publiques en cas de poursuite des subventions sur la même cadence alors que le marché pétrolier annonçait des signaux loin d’être rassurants. Le régime de subventions devra être scrupuleusement adapté, par conséquent, à la stratégie économique globale, ce qui suppose qu’on ne peut plus continuer à soutenir toutes les activités et toute la population de la même manière, et à un même niveau. Une conclusion d’ailleurs mise en avant lors d’une table ronde organisée, en septembre 2015, par le CNES autour de « l’émergence de l’économie nationale ». Des chercheurs avaient appelé alors l’exécutif à accorder plus d’attention à la microéconomie et à la productivité et ne pas continuer à focaliser sur des chiffres d’une macroéconomie « temporairement euphorisante ». En fait, la situation financière extérieure encore confortable dont jouissant alors notre pays avait grandement contribué à différer toute initiative censée anticiper les éventuels risques sur les équilibres budgétaires du pays. C’est admettre autrement que la macroéconomie n’a en fait servi qu’à financer les déficits au lieu de stimuler une microéconomie « qui se retrouve inhibée, voire exonérée de la productivité » pour reprendre les propos des experts.

La refonte du système des subventions, qui se révèle à la fois impérative et complexe fait consensus certes mais il reste qu’elle doit s’opérer dans la transparence et dans la sérénité pour définir ses moyens et maîtriser ses répercussions.

D. Akila