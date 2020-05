Phase post-pandémie en préparation : Mesures en faveur des entreprises

L’Algérie, comme tous les pays, commence à penser l’après-Covid 19. Le gouvernement vient de décider un déconfinement total pour quatre wilayas. Et d’autres le seront progressivement.

Car, la réussite de cette phase post-pandémie est, avant tout, tributaire de la maitrise de la situation sur le plan sanitaire. Pour l’économie nationale, très affectée, les experts, à l’image de l’économiste Ali Aya, la situation nécessite de la rigueur, relevant l’impératif de mener des réformes financières pour sauver les entreprises. Ces dernières ont enregistré de grosses pertes. Entre 20.000 et 25.000 sociétés du BTPH, selon l’Agea, sont à l’arrêt technique. 150.000 à 200.000 travailleurs ont été mis au chômage. Côté entreprises publiques, Natftal, SNTF, pour ne citer que celles-là, ont annoncé un recul de 50 % du chiffre d’affaires.

Notons que l’après Covid-19 verra l’introduction sinon le renforcement de certaines pratiques commerciales comme le e-paiement qui enregistre un retard. Cette option, pandémie oblige, a tendance à se généraliser dans une grande partie des pays. «Ce mouvement de disparition du paiement par cash va être accéléré et donc nous allons, en réalité, entrer dans un nouveau monde où il y aura des nouveaux paramètres économiques et financiers. Ces derniers devraient intégrer la dette, la disparition du cash, la perte de puissance du système bancaire, l'émergence d'opérateurs privés, peu ou pas régulés, qui émettront de la blockchain qui permettra à ceux qui le souhaitent de se soustraire aux lois», a déclaré, dans un entretien à El Moudjahid, l’éminent économiste Michel Santi.

Aussi, pour une meilleure préparation à l’après-Covid, le Gouvernement a misé sur la finance islamique. En effet, la modernisation du système bancaire algérien passe par la diversification de ses établissements et de ses produits et le développement du marketing bancaire. Cette initiative doit s’inscrire dans le développement de la commercialité des banques et leur dynamisme. Sur un autre volet, rappelons que le Président Tebboune a instruit la réduction du montant de la facture d'importation de 41 à 31 milliards de dollars, et des dépenses du budget de fonctionnement de 30% sans toucher les charges et salaires. Le pays a déjà enregistré durant les mois de janvier et février de cette année un déficit commercial de 1,23 milliard de dollars, soit une augmentation de 79,16% par rapport à le même période de 2019. Cela dénote que la loi de finances pour 2020 a maintenu un rythme des importations insoutenable.

Quelle parade ? «Il est donc urgent de revoir intelligemment la structure des importations de façon à les orienter essentiellement aux produits de consommation de base et aux inputs de la production locale. En plus de la lutte contre la surfacturation, il est aussi important de faire un contrôle rigoureux sur le transfert des dividendes par les entreprises étrangères et la rémunération des services importés», souligne Mohamed Achir, économiste.

Toujours pour le commerce extérieur, le recul des recettes algériennes d'exportation des hydrocarbures, indiquait le Chef de l’Etat, était une réalité liée à l'évolution de la pandémie du Coronavirus que connait le monde, assurant que «nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les répercussions de la crise économique mondiale». Aujourd’hui, après une crise inédite, le prix du pétrole respire et se situe aux alentours de 35 dollars, soit plus que le prix référentiel (30 USD) fixé par le PLFC 2020.

Fouad Irnatene