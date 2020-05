Grand angle : Condamner et agir

De manière récurrente, les Etats-Unis enregistrent des émeutes et des manifestations de protestation contre les violences à caractère raciste, notamment lorsque les auteurs sont des policiers. C’est le cas depuis lundi, suite à la mort d’un Afro-Américain décédé après avoir été asphyxié lors d’une interpellation par des policiers. Il avait 45 ans. Selon des études dans ce pays, les Afro-Américains ont 2,5 fois plus de risques que les Blancs être tués par la police. Selon des chercheurs, les drames ont régulièrement lieu aux Etats-Unis parce que «le racisme y est encore très profondément ancré, et que c’est une société violente». La mort de l’Afro-Américain a embrasé le pays. Le limogeage des quatre policiers responsables de cette nouvelle tragédie est jugé insuffisant par ceux qui réclament que justice soit faite. Dans ce pays, il est rare que les policiers soient condamnés pour les violences racistes, filmées et relayées sur les réseaux sociaux, quand bien même elles sont la cause du décès des personnes interpellées. Car au final, l’utilité de ces vidéos consiste juste à rappeler que où qu’elles soient, les personnes de couleur sont juste plus vulnérables que les autres. Mais si les violences à caractère raciste qui proviennent des Etats-Unis sont choquantes, il reste aussi important de souligner qu’elles ne sont pas propres à ce pays. En effet, si le racisme et toutes ses formes d’expression sont considérés comme un délit dans plusieurs pays, cela n’empêche pas pour autant de constater une augmentation des actes racistes ailleurs dans le monde, et notamment en Europe. Dans un rapport publié fin février 2020, le Conseil de l’Europe a fait état d’un constat qu’il est de plus en plus difficile d’occulter. Ainsi peut-on lire dans le document : «L’Europe est confrontée à une terrible réalité : les actes de violences inspirés par l’antisémisme, la haine à l’égard des musulmans et autres formes de haine raciale se multiplient à un rythme alarmant». Le rapport pointe des problèmes récurrents de discrimination envers les musulmans, les juifs, les Roms et les personnes noires dans 47 Etats membres du Conseil. Mais parce que le racisme peut tuer, la lutte contre ce fléau doit être menée par tous les moyens possibles et imaginables. Une bataille qui nous concerne tous, car au fond de chacun de nous sommeille un raciste. C’est pourquoi il ne faut pas se contenter de condamner le racisme, il faut agir pour empêcher qu’il ne trouve au sein des sociétés le moyen de se répandre.

Nadia K.