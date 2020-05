Trump, Hong Kong, et la loi de sécurité nationale de Pékin : Le casse-tête chinois

A l’heure ou les Etats-Unis et la Grande-Bretagne prévoyaient d’aborder vendredi de manière informelle la question du projet de la Chine d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong lors d'une réunion par visioconférence du Conseil de sécurité des Nations unies, Pékin a menacé Washington de mesures de rétorsion nécessaires, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette menace à été suivi par une mise en garde des autorités de Hong Kong à l’encontre de l’administration américaine faisant fi d’une probable décision de Donald Trump de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong en raison de son autonomie, permettant à la ville d'être un important pôle financier international. Tout en rappelant que l'excédent commercial des Etats-Unis vis-à-vis de Hong Kong a été de 297 milliards de dollars sur la période 2009-2018, plus qu'avec tout autre partenaire commercial de Washington, et que 1.300 entreprises américaines sont installées dans la ville, le gouverneur de Hong Kong affirme que «toute sanction est une arme à double tranchant qui ne nuira pas seulement aux intérêts de Hong Kong mais aussi significativement à ceux des Etats-Unis». Un vrai casse-tête chinois, surtout que les États-Unis pourraient revenir sur les privilèges économiques et commerciaux dont jouit Hong Kong, lequel perdrait alors son attractivité en tant que porte d’entrée vers la Chine. Mais pas que, la cité y perdrait aussi son rang de deuxième économie la plus libre du monde, une auréole accordée par le think tank Heritage Foundation en raison de ses taux d’imposition négligeables, de son port franc, de la facilité d’y faire des affaires, de la circulation sans entraves des capitaux et de son État de droit transparent. Quant à Washington, non seulement elle laisserait échapper une manne financière non négligeable, mais aussi mettrait à mal l’avenir de bon nombre de firmes américaines. Une partie de poker que le locataire de la Maison Blanche ne peut mener à terme, au risque de compromettre ses chances lors du rendez-vous de novembre prochain.

M. T.