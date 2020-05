Opération navale internationale contre le trafic de drogue : 50 tonnes de cocaïne saisies en 45 jours

Une opération navale multilatérale antidrogue a confisqué 50 tonnes de cocaïne en 45 jours, a déclaré vendredi le président colombien Ivan Duque. L'opération Orion V — qui comprend 26 pays des Amériques et d'Europe — s'est déroulée du début avril au 15 mai. Quelque 150 personnes ont été arrêtées et des dizaines de moto-marines et quatre avions confisqués. «Les importantes quantités de drogue saisies durant cette opération nous permettent de réaffirmer que l’avènement du multilatéralisme dans la lutte contre le trafic de drogue est fondamental», a déclaré Duque. La cocaïne confisquée est d’une valeur de 1,7 milliard de dollars, selon le ministre de la Défense Carlos Holmes Trujillo. L'opération a également confisqué 7 tonnes de marijuana d'une valeur d'environ 36,7 millions de dollars. L'opération Orion — qui fait partie d'une série d'efforts conjoints pour lutter contre le trafic — a jusqu'à présent confisqué 180,3 tonnes de cocaïne et 22,6 tonnes de marijuana cette année.