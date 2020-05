Annexion de la Cisjordanie et application de la loi état-Nation : Les palestiniens poussés à bout

Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a prédit un «été chaud» si l'État hébreu mettait en branle le projet d'annexion d’une partie de la Cisjordanie.

Israël prévoit après le feu vert de l’administration américaine de présenter à partir du 1er juillet sa soi-disant stratégie pour traduire dans les faits le plan Trump, qui prévoit l'annexion par Israël de 30% de la Cisjordanie et des plus de 130 colonies, ainsi que la création d'un Etat palestinien sur un territoire amputé.

Cette obsession du chef du cabinet israélien ne s’arrête pas uniquement à cette démarche. Le faucon du Likoud a souligné récemment que les Arabes israéliens vivant sur les territoires annexés seraient déchus de leur nationalité, ce qui traduit l’entrée en vigueur effective de la loi approuvée en 2018 et instaurant le statut légal d’Israël comme l’État-nation du peuple juif, éloignant ainsi toute perspective d’État binational. Pour précipiter l’échec des négociations avec les Palestiniens, Benyamin Netanyahou avait repris à son compte l’idée raciste et ségrégationniste de la droite religieuse : Israël «n’est l’État que d’un et un seul peuple, le peuple juif», affirmait-il en mai 2014. Pourtant, depuis la création d’Israël, les législateurs, partagés entre religieux orthodoxes et sionistes laïques, ne sont jamais réellement parvenus à définir la notion d’«État juif». Cette nouvelle définition a touché en premier lieu les réfugiés palestiniens, dont le droit au retour fait pourtant partie des conditions préalables posées par l’Autorité palestinienne depuis les Accords d’Oslo. Seuls les juifs auraient par ailleurs un droit à l’autodétermination dans le cadre de cet État. Quid des 20% d’Arabes israéliens dont le statut de citoyens de seconde zone vient d’être définitivement entériné ? Dans son intervention à un média israélien, Netanyahu a fait savoir que les Palestiniens vivant dans les parties annexées vont se retrouver sous la semi-autorité palestinienne, tandis que la sécurité toute entière sera entre les mains d’Israël. «Ce sera une enclave palestinienne. (…) On n’a pas besoin d’appliquer la souveraineté sur eux. Ils resteront des sujets palestiniens. Mais les dispositifs de sécurité s’appliqueront à ces endroits», a-t-il déclaré. Prenant les déclarations du Premier ministre palestinien au sérieux, Washington vient d’interdire formellement à ses ressortissants de se rendre en Cisjordanie et dans la Bande de Ghaza.

Un éventuel embrasement de la région n’est plus une fiction. «Si vraiment Israël annexait la Cisjordanie, cela mènerait à un conflit massif avec le royaume hachémite de Jordanie», a déjà prévenu le roi Abdallah II.

M. T.