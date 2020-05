Inscrite au titre des mesures entreprises par la wilaya pour endiguer la pandémie du Covid-19, l’opération vise l’installation de 20 cabines de désinfection au niveau des places publiques et des lieux de grande affluence. Les cabines ont été réalisées et offertes en guise de don par une entreprise relevant du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI). Selon son président , Kamel Moula, ces cabines devront «permettre aux citoyens se trouvant à l’extérieur de se laver les mains, d'autant que ce geste est le meilleur moyen de se prémunir contre ce virus contagieux». A signaler que chaque cabine de désinfection compte quatre lave-mains,a-t-il ajouté.