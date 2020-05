Réunion de haut niveau sur le financement du développement à l’ère du Covid-19 : M. Djerad représente le Président de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé, jeudi, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, de le représenter à la réunion de haut niveau sur «Le financement du développement à l’ère du Covid-19 et au-delà», a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Cette réunion s'est tenue par visioconférence, à l’invitation de M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations-Unies en collaboration avec le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, et le Premier ministre de la Jamaïque, M. Andrew Holness.

«Le but de cet évènement, qui a réuni plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, est de trouver des solutions mondiales concrètes pour faire face à l’impact du Covid-19», a précisé la même source.

Le Premier ministre a lu une déclaration au nom du Président de la République, dans laquelle il a souligné «le caractère inédit de la pandémie et les multiples dommages qu’elle a entraînés en particulier en Afrique et appelé à une rapide riposte pour l’endiguer».

Il a indiqué que l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD) 2030 que la communauté internationale s’est assignée mérite un soutien financier international conséquent, et salué les annonces du Groupe du G20 en ce qui concerne le moratoire de la dette, ajoute le communiqué.

Il a mis en exergue la nécessité du respect des pays développés de leurs engagements en matière d’aide publique au développement garantissant un flux financier régulier et constant en faveur des pays en développement.

Dans ce sens, il a plaidé pour «un dialogue en vue de l’identification de mécanismes de financement en faveur des pays affectés par la pandémie et de la nécessité de prendre des mesures concrètes applicables au niveau universel pour mettre un terme aux flux financiers illicites et aussi favoriser le transfert de fonds de la migration pour soutenir le développement des pays d’origine».

En outre, il a souligné que «la coopération inclusive doit prévaloir dans toutes les actions, notamment durant cette pandémie pour le bien-être de tous et de celui de l’humanité».



Plaidoyer pour l’allègement de la dette des pays en développement



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a plaidé, jeudi, pour l’allègement de la dette des pays en voie de développement afin de surmonter les difficultés financières et économiques induites par la pandémie COVID-19 ainsi que pour un dialogue global entre les pays développés et en voie de développement, en vue de trouver des solutions concrètes aux besoins croissants au double plan économique et social.

Intervenant en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la rencontre de haut niveau, par visioconférence, organisée par l’Organisation des Nations-Unies (ONU), sur le financement du développement sur fond de la pandémie COVID-19, M. Djerad a déclaré que l’allègement du fardeau de la dette des pays en voie de développement s’impose en tant qu’ «option impérative» pour remédier aux déséquilibres dont ils souffrent au double plan économique et social.

A ce propos, il a appelé à «la consécration d’un dialogue global et durable entre les pays développés et ceux en voie de développement pour trouver des solutions concrètes aux besoins de financement croissants en raison de la crise du nouveau Coronavirus».

Soulignant que la persistance de cette crise sanitaire «est à même d’accentuer la crise financière que connaissent toutes les nations», M. Djerad a indiqué que les niveaux de propagation de cette pandémie en Afrique ne sont pas inquiétants pour l’heure, contrairement à ses répercussions aux plans économique, social et financier.

Outre les enjeux de la sécurité alimentaire, le continent africain est confronté aux défis traditionnels en rapport avec les crises politique et humanitaire, les effets des changements climatiques, la désertification et la sécheresse, la chute des prix des matières premières, le fardeau de la dette et la baisse des flux financiers.

«L'allégement de la dette des pays en développement s'impose en tant qu’option impérative face aux déséquilibres auxquels ils sont confrontés aux plans fiscal et budgétaire, en vue d’améliorer les recettes fiscales et aider ainsi ces pays à surmonter les effets néfastes de cette pandémie aux plans sanitaire et socioéconomique», a-t-il soutenu.

Et d’ajouter que «si les mesures prises, à cet égard, par le G20, les institutions internationales des Nations Unies, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) méritent d'être saluées, la situation requiert, néanmoins, davantage de soutien et de financement pour être à la hauteur des aspirations et besoins des pays en développement».

Il a mis en avant, dans ce sens, «le nécessaire renforcement des cadres d’une concertation transparente et globale entre pays développés et pays en développement, afin de parvenir à une approche inclusive permettant aux pays en difficulté de s'acquitter de leurs engagements».

Pour M. Djerad, «cette crise sanitaire et économique générale ne devrait pas nous faire oublier nos engagements dans le cadre du Programme d’action d’Addis-Abeba», mais, bien au contraire, a-t-il dit, «nous devrions faire montre de plus de détermination pour améliorer le financement étranger, notamment à travers l’augmentation de l’aide publique au développement (APD)».

Concernant l’Algérie, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement, à l’instar de tous les gouvernements africains, est également appelé à prendre les mesures financières et budgétaires adéquates en appui à ses ressources fiscales locales». Il s’agit là, a-t-il expliqué, de «contribuer à la relance économique qui implique aussi des mesures efficaces en soutien aux secteurs les plus impactés, particulièrement ceux créateurs d’emplois et de richesses, d’où l’importance de garantir la liquidité financière suffisante pour répondre aux besoins des catégories les plus vulnérables». Dans son allocution lue au nom du président de la République, M. Djerad a rappelé que l'Algérie avait initié une série de mesures pour aider et soutenir les personnes et les établissements les plus impactés, précisant que le Gouvernement poursuivait ses efforts pour l’adaptation des cadres budgétaire et fiscal aux besoins et défis socioéconomiques, en veillant à la préservation des acquis relatifs à la liberté d'investissement et aux avantages fiscaux au profit des investisseurs locaux et étrangers.

«L'ampleur sans pareille, depuis la Seconde Guerre mondiale, de cette crise sanitaire due à la propagation de la pandémie au niveau mondial implique des décisions courageuses et exceptionnelles, notamment au moment où la communauté internationale s'apprête à lancer une décennie d'action en vue de la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD) et de la célébration du 75e anniversaire de la création de l'ONU», a poursuivi le Premier ministre.

M. Djerad a mis en avant, en outre, «l’impérative intensification des efforts afin de trouver des solutions durables et solides aux grands défis qui se profilent à l'horizon. Nous devons tous combattre les velléités d’anéantissement des valeurs acquises», a-t-il conclu.