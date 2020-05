Le ministre de l’Enseignement Supérieur : «Promouvoir les métiers forestiers»

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a souligné le rôle de l’université dans la préservation des forêts, à travers la formation d'ingénieurs, de cadres et de techniciens spécialisés dans les professions forestières. Évoquant l’École nationale des forêts à Khenchela, il a annoncé qu’elle sera opérationnelle dès la prochaine rentrée universitaire, ainsi que celle de Tlemcen. Selon M. Chitour, la formation a un rôle majeur dans le développement des métiers de la forêt. «Nous avons les capacités de le faire et nous sommes condamnés à réussir pour former des créateurs de richesse», relevant un manque de coordination dans le passé.

N. B.