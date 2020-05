Le ministre des Ressources en eau : «Augmentation des espaces irrigués»

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a souligné l’impact des changements climatiques, notamment le manque de pluie, ce qui a compliqué la situation sur le front des incendies. «Nous optons pour une exploitation rationnelle des ressources en eau. Notre secteur a été le premier dans les opérations de reboisement», soulignant son engagement avec le secteur agricole afin de mener à bien son programme ambitieux d'élargissement de la couverture végétale, à travers l'augmentation des espaces irrigués. Il a rappelé que l'Agence nationale des barrages et transferts avait participé à l'élaboration du plan national de reboisement ayant pour objectif le reboisement de 1,2 million d'hectares. De même, une étude touchant 52 barrages à travers 32 wilayas a défini les dispositions de protection des ouvrages, recommandant le reboisement et la réhabilitation de plus de 842.000 ha de superficie.

N. B.