Protection Civile : Près de 500.000 interventions depuis le début de l’année

Une année chargée pour les sapeurs-pompiers, selon le bilan présenté par la Direction générale de la Protection civile. En effet, les unités de la PC ont mené, du 1er janvier au 23 mai, 448.352 interventions dans les différents domaines.

Les évacuations sanitaires et les secours représentent 62% du total des interventions, soit 277.585 opérations qui se sont soldées par l’évacuation sanitaire de 271.644 personnes. En effet, une hausse a été enregistrée en raison de la pandémie du coronavirus et le confinement. Toutefois, la route a été très meurtrière durant cette période, en dépit des mesures de confinement sanitaire. La PC a recensé près de 20.000 accidents de la circulation causant 563 morts sur place et près de 22.000 blessés.

Les incendies urbains et industriels représentent 4% des interventions depuis le début de l’année. Les soldats du feu ont procédé à l’extinction de 12.275 incendies ayant causé des brûlures à 946 personnes. En outre, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, une moyenne de 270 opérations par jour, de désinfection d’établissements publics et privés, notamment les maisons de retraite, les centres spécialisés pour enfants assistés, les hôpitaux, les rues, les places publiques et les immeubles. S’agissant de la lutte contre les feux de forêt, le sous-directeur des opérations à la DGPC, le colonel Saïd Lahiani, a rappelé que ses services ont recensé en 2019 un total de 2.278 foyers ayant ravagé une superficie de 21.048 ha. «La superficie moyenne des terres ravagées par le feu en 2019 demeure en-deçà du taux moyen relevé durant les trois dernières années (2017-2019), malgré les conditions météorologiques marquées par des canicules», a-t-il relevé. Il a indiqué que la DGPC a été dotée cette année de 11 nouvelles colonnes mobiles, alors qu’il a été procédé au renouvellement de 20 autres, assurant ainsi, une couverture de toutes les wilayas.

Neila B.