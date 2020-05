Le ministre délégué de l’Agriculture saharienne : Lutter contre le réchauffement climatique

Le ministre délégué, chargé de l’Agriculture saharienne et de montagne, Foued Chehat, a estimé que la coordination est une nécessité, plaidant pour une réflexion collective et l’utilisation des nouvelles techniques. Il a insisté sur l'impérative intensification des efforts de tous les secteurs afin de faire face efficacement à la menace des incendies de forêt, plaidant pour l'élargissement des espaces forestiers et le développement des différents types de végétaux à même de lutter contre le réchauffement climatique.

N. B.