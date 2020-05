Distinction des forestiers agressés à Jijel

Lors de cette réunion, il a été procédé à la distinction de sept agents et officiers de la Conservation des forêts de la wilaya de Jijel, ayant fait l'objet récemment d'une agression par des voleurs de liège. Le ministre de l’agriculture et du Développement rural a déclaré que cette distinction au nom du gouvernement est «une reconnaissance des efforts consentis par ces soldats et leurs sacrifices dans la préservation des ressources forestières», tout en assurant l’accompagnement de son secteur à la DGF.

N. B.