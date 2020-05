Direction générale des forêts : Plus de 7.400 forestiers mobilisés contre les incendies

Selon la Direction générale des forêts, «le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt mis en place, à travers les Conservations des forêts des 40 wilayas concernées, a été renforcé par d’importants moyens humains et matériels». Il est prévu la mobilisation de 407 postes de vigie chargés de la surveillance et de l’alerte avec un effectif de 960 éléments. 478 brigades mobiles avec un effectif de 2.387 agents de première intervention seront mobilisés, ainsi que 341 chantiers dans le cadre des programmes sectoriels de développement et surtout ceux se rapportant à la récolte des lièges par le Groupe Génie Rural, avec un effectif de 3.589 ouvriers. En outre, 415 chantiers relevant d’autres secteurs exerçants également au niveau des massifs forestiers ou à proximité, soit au total 756 chantiers avec un effectif total de 7.483 ouvriers, seront disponibles. À cela s’ajoutent 2.820 points d’eau, qui serviront à approvisionner les camions-citernes de la DGF et de la Protection civile, ainsi que 32 camions ravitailleurs. De même, «un réseau de communication radioélectrique fort de 2.000 équipements de type VHF permettra une alerte rapide des feux naissants et le renforcement de la coordination dans l’intervention et la mobilisation des moyens de lutte», a assuré la DGF.

Neila B.